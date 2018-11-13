В Японии узнают о возможностях ОЭЗ «Дубна»

На территории Подмосковья в настоящее время успешно действуют несколько компаний и предприятий, в которые инвестируют бизнесмены из Страны восходящего солнца. Так, в особой экономической зоне «Дубна» одним из первых резидентов с иностранным капиталом стала компания «АРКРЭЙ», которая сегодня реализует проект по производству глюкометров, тест-полосок к ним и другой высокотехнологичной медицинской продукции. Локализовано производство всемирно известной японской корпорацией ARKRAY. С этим и другими проектами резидентов, а также в целом с развитием подмосковной особой экономической зоны делегацию руководителей высшего звена японских компаний, представляющих IT-сферу и консалтинговый бизнес, познакомил заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков.

В холле Конгресс-центра у интерактивного макета особой экономической зоны, благодаря 3d-технологии, гости смогли наглядно увидеть всю ее территорию с высоты птичьего полета и с самых различных ракурсов. Современный макет позволяет узнать о любом заинтересовавшем объекте, визуализация которых сопровождается актуальными фото, а также подробной информацией о предприятии. Комментарии Петра Пермякова здесь, а затем и на встрече в малом зале ОЭЗ дополнили общую картину. Им были даны разъяснения по предоставляемым резидентам льготам и преференциям, арендуемым площадям и условиям строительства инвесторами научно-производственных предприятий. Много внимания было уделено уже имеющейся инфраструктуре ОЭЗ и планах по ее дальнейшему развитию, активной поддержке ведущейся на территории деятельности правительством Московской области.

- Президентская программа подготовки управленческих кадров, реализацию которой в регионе сегодня курирует наш центр, действует с 1997 года, - рассказывает директор Московского областного ресурсного центра Ирина Старцева. - Эта программа по-своему уникальна. После обучения управленцев в России для них организуется стажировка за границей. А по программе взаимообмена уже оттуда специалисты приезжают стажироваться к нам. Руководители подмосковных предприятий были на стажировке в ряде стран, в том числе в Японии. а это ответный визит. Когда объявили стажировку по IT-инфраструктуре, японцы сказали – мы хотим только в Московскую область. И уже когда встал вопрос, что именно им показать в сфере IT, однозначно как в администрации губернатора, так и в министерстве инвестиций и инноваций региона прозвучала Дубна. Тут действительно есть, что посмотреть, чему поучиться, о чем затем рассказать у себя на родине, поэтому мы здесь.

Сразу с тремя проектами познакомили стажеров из Японии в компании «Нордавинд-Дубна». Один из них - Prover разработан на основе блокчейна и подтверждает подлинность любого видео, снятого камерой смартфона. Сегодня эта технология применима в любой отрасли, где необходима уверенность в подлинности события, снятого на видео. Второй проект медицинский, направлен на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. ECG Dongle представляет собой устройство в виде флешки, которая позволяет просто и точно получить данные о работе сердца с помощью мобильного приложения и облачного сервиса «КардиоОблако», отправить их кардиологу и быстро узнать его мнение о состоянии сердечно-сосудистой системы. Работа устройства была продемонстрирована на одном из стажеров. Еще один проект - блокчейн игру X-Game представил Иван Свирин, генеральный директор ООО «Межотраслевое бюро автоматизации» - резидента ОЭЗ «Дубна», входящего в Группу компаний «Нордавинд».

- Я сам обучался по президентской программе подготовки управленческих кадров через Торгово-промышленную палату города Дубны, - говорит Иван Свирин. – И это помогло мне в развитии собственного бизнеса. А на встрече, зная, что в ней участвуют два представителя игровой индустрии Японии, я продемонстрировал собственный проект – это блокчейн-игра с реальной моделью наследования по законам Менделя, концепция которой позволяет монетизировать проведенное в игре время. Надеюсь получить обратную связь и контакты для дальнейшего профессионального общения.

Прежде чем оказаться в Конгресс-центре ОЭЗ, делегация из Японии побывала в Лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований, а затем гостей провезли по двум площадкам особой экономической зоны на автобусе, из окон которого они могли видеть инфраструктурные объекты и современные корпуса резидентов.