В ОИЯИ сменился представитель правительства России

Представителем правительства России в Комитете полномочных представителей правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна), который принимает главные решения по работе института, стал глава Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) Михаил Котюков.
Ранее эти обязанности выполнял первый заместитель главы Минобонауки РФ Григорий Трубников.
"Возложить обязанности полномочного представителя правительства РФ в Комитете полномочных представителей правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований на министра науки и высшего образования РФ Котюкова М. М. Освободив от этих обязанностей Трубникова Г. В.", - говорится в документе.
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СПРАВКА:
Комитет полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ - высший орган управления ОИЯИ, принимает главные решения по деятельности Объединенного института ядерных исследований. Каждое государство-член ОИЯИ имеет одного представителя в этом Комитете. Сессии Комитета проходят каждый год в марте и ноябре.
Григорий Владимирович Трубников — доктор физико-математических наук, академик РАН. Родился 17 апреля 1976, г. Братск, Иркутской обл, СССР.
Карьера:
- 1992–1998 гг. Липецкий государственный технический.университет, специальность: АСОиУ
- 1996–1998 гг. стажер, лаборант, Лаборатория ядерных проблем Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, г.Дубна)
- 1998–2001 гг. аспирант Учебно-научного центра ОИЯИ (г. Дубна)
- 1998–2001 гг. младший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ
- 2002–2007 гг. научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ
- 2005 г. кандидат физико-математических наук, специальность: физика и техника ускорителей заряженных частиц “Динамика частиц в циклических ускорителях с фокусировкой продольным магнитным полем“
- 2006–2013 гг. заместитель главного инженера ОИЯИ
- 2007–2013 гг. начальник ускорительного отделения, заместитель директора по научной работе Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ
- С 2009 г. руководитель проекта “Нуклотрон-NICA”
- 2011 г. избран членом-корреспондентом РАН по отделению физических наук, секция ядерной физики
- 2012 г. доктор физико-математических наук «Синхротрон релятивистских тяжелых ионов Нуклотрон в ускорительном комплексе NICA»
- 2013 г. избран заместителем Академика-секретаря Отделения физических наук РАН
- С 2014 г. и.о. вице-директора ОИЯИ
- С марта 2014 г. вице-директор ОИЯИ
- 2016 г. действительный член РАН
Котюков Михаил Михайлович - Министр науки и высшего образования РФ. Родился в 1976 году в Красноярске.
Карьера:
- 1999 г. — с отличием окончил Красноярский государственный университет по специальности «экономист».
- С 1997 г. — главный экономист кредитного отдела Главного финансового управления администрации края.
- 1999 г. — назначен начальником контрольно-ревизионного отдела Главного финансового управления администрации края.
- 2001 г. — возглавил финансовый отдел ОАО «Красноярскагропромдорстрой».
- 2002–2003 гг. — главный специалист отдела анализа ФК ресурсов и бюджетной политики Главного управления экономики и планирования администрации Красноярского края.
- В 2003 г. был назначен заметителем начальника Главного финансового управления администрации края.
- 2005 г. — первый заместитель руководителя департамента финансов администрации края.
- С марта по июль 2007 г. — проректор по финансовым вопросам Сибирского федерального университета.
- Июль 2007 г. по июль 2008 г. — заместитель губернатора Красноярского края, руководитель департамаента финансов администрации Красноярского края.
- С 15 июля 2008 года по 19 апреля 2010 года — министр финансов Красноярского края.
- В декабре 2008 г. — был назначен вице-премьером краевого правительства. Регулировал вопросы взаимоотношения края с федерацией.
- С апреля 2010 — директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов Российской Федерации
- 13 июня 2012 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение назначить Котюкова заместителем министра финансов Российской Федерации
- 25 октября 2013 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев уволил Котюкова с поста замминистра финансов РФ и назначил руководителем Федерального агентства научных организаций. Федеральное агентство научных организаций будет управлять имуществом и институтами Российской академии наук. Эта структура создаётся рамках реформы РАН.
- С мая 2018 года - министр науки и высшего образования РФ