В ОИЯИ сменился представитель правительства России

Ранее эти обязанности выполнял первый заместитель главы Минобонауки РФ Григорий Трубников.

"Возложить обязанности полномочного представителя правительства РФ в Комитете полномочных представителей правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований на министра науки и высшего образования РФ Котюкова М. М. Освободив от этих обязанностей Трубникова Г. В.", - говорится в документе.

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СПРАВКА:

Комитет полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ - высший орган управления ОИЯИ, принимает главные решения по деятельности Объединенного института ядерных исследований. Каждое государство-член ОИЯИ имеет одного представителя в этом Комитете. Сессии Комитета проходят каждый год в марте и ноябре.

Григорий Владимирович Трубников — доктор физико-математических наук, академик РАН. Родился 17 апреля 1976, г. Братск, Иркутской обл, СССР.

Карьера:

1992–1998 гг. Липецкий государственный технический.университет, специальность: АСОиУ

1996–1998 гг. стажер, лаборант, Лаборатория ядерных проблем Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, г.Дубна)

1998–2001 гг. аспирант Учебно-научного центра ОИЯИ (г. Дубна)

1998–2001 гг. младший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ

2002–2007 гг. научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ

2005 г. кандидат физико-математических наук, специальность: физика и техника ускорителей заряженных частиц “Динамика частиц в циклических ускорителях с фокусировкой продольным магнитным полем“

2006–2013 гг. заместитель главного инженера ОИЯИ

2007–2013 гг. начальник ускорительного отделения, заместитель директора по научной работе Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ

С 2009 г. руководитель проекта “Нуклотрон-NICA”

2011 г. избран членом-корреспондентом РАН по отделению физических наук, секция ядерной физики

2012 г. доктор физико-математических наук «Синхротрон релятивистских тяжелых ионов Нуклотрон в ускорительном комплексе NICA»

2013 г. избран заместителем Академика-секретаря Отделения физических наук РАН

С 2014 г. и.о. вице-директора ОИЯИ

С марта 2014 г. вице-директор ОИЯИ

2016 г. действительный член РАН

Котюков Михаил Михайлович - Министр науки и высшего образования РФ. Родился в 1976 году в Красноярске.

Карьера: