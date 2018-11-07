В ОЭЗ «Дубна» для молодежи созданы достойные условия работы

Особую экономическую зону «Дубна» регулярно пополняют резиденты с интересными инновационными проектами. В этом году территория увеличена на 30 га, она постоянно преобразуется, здесь открываются новые современные производства. Растет и потребность в квалифицированных кадрах. Талантливую грамотную молодежь ждут как Управляющая компания, создающая комфортные для деятельности резидентов условия, в том числе, инженерную инфраструктуру, так и инвесторы, которые предлагают на своих предприятиях высокотехнологичные рабочие места.

Резидент особой экономической зоны компания «Гетмобит» разрабатывает «умную» электронику для организации рабочих пространств и многое делает для привлечения в свою команду талантливой молодежи.

– У каждого сотрудника нашей компании есть возможность участвовать в тех процессах, которые ему интересны, – говорит генеральный директор ООО «Гетмобит» Мария Рукавишникова. – У них гибкий график и свободный выбор инструментов для решения поставленных задач. Мы помогаем своим сотрудникам развиваться: у нас есть курсы повышения квалификации, также предоставляем возможность участвовать в профильных конференциях и применять полученные знания на практике. Все это позволяет направлять навыки и знания в правильное русло, делает работу команды еще более эффективной.

Внимание к вопросам подготовки кадров отличает резидентов ОЭЗ компании под общим руководством - «Промтех-Дубна» и «Аэрокосмические системы». Обе входят в холдинг «Промышленные технологии», и на сегодняшний день уже создали более 1100 рабочих мест. «Промтех-Дубна» в свое время передал университету «Дубна» компьютеры с базовым программным обеспечением для обучения студентов современным технологиям в инжиниринге, его специалисты принимают самое активное участие в работе летней студенческой научно-технической школы «Кадры будущего».

Управляющая компания особой экономической зоны также давно и успешно взаимодействует с университетом, с которым заключила взаимовыгодное соглашение о сотрудничестве. Вуз обучает своих студентов по специальностям, которые востребованы резидентами, кроме того, они проходят стажировку по направлениям деятельности компаний и являются самыми желанными гостями на предприятиях резидентов, экскурсии на которые организуются на постоянной основе. В прошлом году отдельно было заключено соглашение с кафедрой государственного и муниципального управления, которая взяла на себя обязательства по проведению научных исследований и подготовке реальных проектов в тематике резидентов ОЭЗ. На многих предприятиях резидентов для магистров различных факультетов вуза проводится оплачиваемая стажировка (совмещенная с учебой) с перспективой последующего трудоустройства.

- Мы считаем госуниверситет базовым вузом по подготовке кадров для резидентов, - говорит и. о. генерального директора АО «Корпорация развития Московской области», генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - А сегодня это уже 147 высокотехнологичных компаний. Поэтому хочу сказать слова благодарности ректору и всему профессорско-преподавательскому составу вуза за ту огромную работу, которую они делают. Мы намерены расширять это сотрудничество. Кроме того, на нашей базе проводятся школы «Кадры будущего» и «Развитие CTF в России». Большим вниманием молодежи пользуется форум «Профессии будущего», где ведущие рекрутеры России, представители крупнейших компаний, ученые и практики рассказывают о профессиональных компетенциях завтрашнего дня. Эти мероприятия собирают молодежь со всей страны и ближнего зарубежья. Сегодня ОЭЗ шефствует над двумя гимназиями города. Мы делаем всё это, потому что хорошо понимаем, что в перспективе именно эти ребята – старшеклассники, студенты, молодые ученые будут развивать нашу территорию и создавать новые технологии.

Наладчики и операторы оборудования, производственных линий, тестировщики и сборщики высокотехнологичной продукции, программисты, инженеры – это лишь малая часть специалистов, которые требуются сегодня предприятиям резидентов. В настоящее время в ОЭЗ «Дубна» уже создано свыше 3700 рабочих мест. До конца 2018 года и в следующем году на двух ее площадках планируют открыть новые производства и начать выпуск инновационной продукции еще более десяти компаний.