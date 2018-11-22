Собравшиеся любители камерной классики и поклонники таланта Татьяны Максимовны услышали программу, подготовленную к 205-летию композитора А.С. Даргомыжского «В крови горит огонь желанья».

Зрители услышали не только немало прекрасных мелодий на стихи таких корифеев золотого XIX века русской поэзии, как А.С. Пушкин, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский. Ведущая вечера библиотекарь Ольга Евгеньевна Аникина рассказала о непростой судьбе композитора, об истории некоторых из его произведений.

Происхождение композитора, отец которого был внебрачным сыном, а мать вышла замуж против воли родителей, наложило отпечаток на судьбу и характер. До пяти лет Саша не разговаривал, а фамилию получил по названию имения опекунов отца. Признание и успех не баловали его при жизни. Тем не менее музыка, тяга к прекрасному, возвышенному помогали преодолевать все жизненные трудности и невзгоды, а чуткая душа улавливала тончайшие движения души, красоту народных напевов и мелодий. Музыке А. Даргомыжского свойственен особый мелодизм. Эмоциональный, страстный романтизм сочетался с интересом к реальным чувствам людей, к народным традициям. Задор народных песен («У него ли русы кудри») и глубина лирических переживаний – всё это было представлено в концерте. Среди поэтов композитору близки люди со столь же непростой, даже трагичной судьбой, искренними и глубокими чувствами. Например, Юлия Жадовская – поэтесса, родившаяся без кисти левой руки и всего лишь с тремя пальцами на правой, рано оставшаяся сиротой, разлучённая в ранней юности с любимым.

Прозвучавшие романсы ещё раз доказывают, что именно в страданиях формируется сила духа и живой характер. Более того, их произведения и сейчас, спустя столетия способны вызывать отклик в сердцах людей. Под мелодию, близкую народной песне, хотелось пуститься в пляс, в переливчатых звуках пианино слышалось журчание Гвадалквивира и струящиеся потоки «ночного зефира». Лирические героини романсов «Я всё ещё его, безумная, люблю» и «Чаруй меня, чаруй» вызывали сочувствие, сопереживание.

В очередной раз певица и концертмейстер получили от благодарных слушателей овации и букеты цветов. Вдохновлённая таким тёплым приёмом, и душевным единением с залом артистка обещала к следующему концерту подготовить и пару оперных арий из творческого наследия А.С. Даргомыжского.

Татьяна Максимовна покорила зал своей интеллигентностью, элегантностью, задушевностью и искренность общения, любовью к публике и к музыке, к высокой поэзии. Мы с интересом будем ждать от неё новых, не менее интересных концертных программ. Ведь такие понятия, как красота и доброта вечны и всегда помогают людям сохранить живую, полную сил и надежды душу. А значит, эта наша встреча с Т.М. Дробышевской была далеко не последней. Высокое искусство вечно, а значит в сердцах людей вечно будет гореть «огонь желанья» жить, верить и любить.