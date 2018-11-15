В Кимрах после реконструкции открыли памятник самолету Ту-124

Участие в них приняли родственники А.Н. Туполева, представители Правительства Тверской области, Законодательного Собрания региона, ПАО «Туполев», крупнейших авиационных предприятий, руководство и жители района. В ходе торжеств в Кимрах после реконструкции открыли памятник самолёту Ту-124.

Памятник самолёту ТУ-124 в Кимрах после реконструкции установлен на новом месте, в створе моста через Волгу. Это экземпляр первого серийного пассажирского самолёта с турбовентиляторными двигателями, который выпускался в1960-ые годы. Капитальное восстановление самолёта произведено специализированным предприятием.

Приветствие участникам торжественных мероприятий направил Губернатор Игорь Руденя.

- Имя Андрея Николаевича Туполева, прославленного человека, родившегося на тверской земле, занимает особое место в истории мирового самолетостроения. Благодаря его инженерному профессионализму, неординарному таланту, новаторскому подходу было создано более ста типов военных и гражданских самолетов, многие из которых стали визитной карточкой отечественной авиации, — говорится в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

В Центре патриотического воспитания имени А.Н. Туполева в д. Устиново Кимрского района состоялась презентация туристического проекта «Тропа Туполева на кимрской земле». Гости возложили цветы к мемориальному комплексу А.Н.Туполева в Устиново и к памятнику авиаконструктору в Кимрах.

В Кимрском краеведческом музее участники торжеств ознакомились с экспозицией, посвящённой А.Н. Туполеву.