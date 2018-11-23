В Кимрах к коту приехали электрики. Видео

Алексей:

- Увидел громко кричащего на верхушке дерева кота. Это было 21 ноября в 8:40, я как раз поехал на работу. Владельцев животного среди соседей найти не смогли. Вечером, когда стало темнеть, мы поняли, что помощи не дождемся, поэтому совладелец участка попытался залезть на березу, но чуть не упал.

Эту ночь не спала вся округа – кот звал людей, а они не могли ему помочь. Я трижды звонил по телефону 101, там только записали вызов. И лишь на третий звонок дежурный посоветовал владельцам участка за деньги вызвать автовышку коммунальных служб. После того, как история получила огласку, автору поста группе Кимры-инфо ВКонтакте стали давать советы люди со всей страны. Многие оказались дельными, но многие – злобными. «Резонанс на просьбу о помощи оказался огромный, – рассказывает Алексей. -Пишут мне в личных сообщениях люди из Москвы, Твери… Одна женщина из Одинцово написала, что она инвалид без ног, но хочет помочь деньгами, чтобы мы наняли спасателей».

Ночь кот на дереве перенес стойко, но на вторые сутки он был без сил. Звуки издавал хриплые и еле слышно. Шерсть стояла дыбом – всю ночь был сильный ветер и минусовая температура. Даже на земле было холодно, а каково же на высоте более 10 метров?!

Помощь удалось найти у кимрских энергетиков ООО «Энерговат». После 10 утра 22 ноября прибыла вышка и двое рабочих. Кота в итоге сняли, но от страха он пробовал сопротивляться.

Соседка Елена погрела в микроволновке молока, принесла в мисочке встречать на земле потерпевшего, как говорят: «хлебом и солью». Только он заботу людей не оценил, использовал момент и сбежал на свободу. И тут уже ничего не поделать – животное само за себя в ответе.