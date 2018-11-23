В Дубне потеряли 3 миллиарда рублей

Десять лет назад компания РОСНАНО вложилась в нанотехнологичный проект, который мог изменить жизнь россиян, страдающих от болезней сердца. Программу не завершили, а работников оставили без зарплаты. К проектной компании и ее «дочке» уже поданы иски более чем на три миллиарда рублей. Сможет ли она вернуть их — большой вопрос.
В 2008 году наблюдательный совет РОСНАНО одобрил проект «высокой социальной значимости»: госкорпорация согласилась инвестировать в «отечественное высокотехнологичное производство» медицинского оборудования для очистки крови — у медтехники не было аналогов в мире. По задумке, эти аппараты могли лечить такие недуги, как сердечная недостаточность или атеросклероз, и тем самым помочь многим людям в нашей стране. Меньше чем через полгода на территории особой экономической зоны «Дубна» при участии Анатолия Чубайса состоялось открытие площадки, где планировалось построить производственный комплекс. Еще не выпущенную нанопродукцию начали продвигать среди американских инвесторов.
Общий бюджет проекта, реализовать который хотели в течение пяти лет, оценивался в 2,69 миллиарда рублей. Инвестиции РОСНАНО составили половину суммы. Эти деньги должны были пойти в уставной капитал ЗАО «Трекпор Технолоджи», сам проект создавался на базе дочерней структуры этой компании — через «Нано Каскад». РОСНАНО планировала выйти из него, как только наладится выпуск продукции и найдется стратегический инвестор.
В 2015-м Фонд развития промышленности, следуя просьбе президента поддерживать тех, кто развивает импортозамещение, занял «Нано Каскаду» более 300 миллионов рублей. Тогда же глава ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев заявил, что в эксплуатацию уже (спустя восемь лет после запуска проекта) сдан один из трех производственных блоков и что запуска производства медицинской техники «ждут сотни тысяч пациентов». Одновременно с этим на предприятии проводились выездные заседания подмосковных властей и детские экскурсии: подросткам рассказывали о нанотехнологиях и скором выпуске инновационного медоборудования.
Несмотря на эти заверения, «Коммерсантъ» в конце 2017 года констатировал, что «Нано Каскад» как резидент ОЭЗ «Дубна» не оправдал вложенных средств, ведь компании так и не удалось найти инвестора.
В Сети на нескольких сайтах есть негативные комментарии в адрес «Трекпор Технолоджи»: компания якобы не платила сотрудникам зарплату, нарушала правила промышленной и пожарной безопасности. При этом прокуратура, суды и трудовая инспекция замалчивали об имеющихся на предприятии проблемах.
В картотеке Дубненского районного суда Московской области можно обнаружить десятки старых и новых исков против «Трекпор Технолоджи» от бывших сотрудников компании относительно задолженностей по зарплате и компенсации морального вреда. Кроме того, есть жалобы на то, что дубненские приставы бездействуют, отказываясь «выбивать» у «Трекпор Технолоджи» долги (пример судебного решения — по ссылке здесь).
Вдобавок ко всему в 2018 году в арбитражные суды посыпались иски от кредиторов: сперва Фонд развития промышленности потребовал от «Нано Каскада» и «Трекпор Технолоджи» вернуть выданный заем в размере трети миллиарда рублей. Затем РОСНАНО подало иск на 2,9 миллиарда рублей. Как пояснили Daily Storm в РОСНАНО, между компаниями действовал срочный опцион.
«Нано Каскад» обязалась выкупить долю РОСНАНО в «Трекпор Технолоджи» до конца 2017-го по цене, предусмотренной соглашением. Когда настало время, «Нано Каскад» признала требования РОСНАНО, но «фактическую оплату акций не произвела».
По данным СПАРК, уставной капитал АО «Трекпор Технолоджи» составляет 11 миллионов рублей. РОСНАНО принадлежат 45,31% акций компании, остальная часть — у физических и юридических лиц. В прошлом году ее доходы составили 122 миллиона рублей, чистая прибыль — менее одного миллиона. Возглавляет акционерное общество Вячеслав Терентьев, который также руководит «Нано Каскадом» и «Трекпор Трейдинг» (занимается оптовой торговлей фармы, принадлежит «Трекпор Технолоджи»).
Любопытно, что среди основателей и акционеров «Трекпор Технолоджи» был Владимир Кононов — ныне депутат Госдумы от «Единой России». Именно парламентарий, будучи членом комитета по образованию и науке, организовывал экскурсию детям на производство в «Дубне». Другой акционер компании — Александр Королев — признан банкротом из-за долгов перед банками и юрлицами более чем в 500 миллионов рублей. Он, как следует из судебной картотеки, участвовал в договоре купли-продажи акций «Трекпор Технолоджи» и потому привлечен к судебному спору с РОСНАНО в качестве третьего лица.
Связаться с «Трекпор Технолоджи» и «Нано Каскадом» Daily Storm не удалось: там не отвечают на звонки.