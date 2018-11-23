В Дубне потеряли 3 миллиарда рублей

В 2008 году наблюдательный совет РОСНАНО одобрил проект «высокой социальной значимости»: госкорпорация согласилась инвестировать в «отечественное высокотехнологичное производство» медицинского оборудования для очистки крови — у медтехники не было аналогов в мире. По задумке, эти аппараты могли лечить такие недуги, как сердечная недостаточность или атеросклероз, и тем самым помочь многим людям в нашей стране. Меньше чем через полгода на территории особой экономической зоны «Дубна» при участии Анатолия Чубайса состоялось открытие площадки, где планировалось построить производственный комплекс. Еще не выпущенную нанопродукцию начали продвигать среди американских инвесторов.

Общий бюджет проекта, реализовать который хотели в течение пяти лет, оценивался в 2,69 миллиарда рублей. Инвестиции РОСНАНО составили половину суммы. Эти деньги должны были пойти в уставной капитал ЗАО «Трекпор Технолоджи», сам проект создавался на базе дочерней структуры этой компании — через «Нано Каскад». РОСНАНО планировала выйти из него, как только наладится выпуск продукции и найдется стратегический инвестор. В 2015-м Фонд развития промышленности, следуя просьбе президента поддерживать тех, кто развивает импортозамещение, занял «Нано Каскаду» более 300 миллионов рублей. Тогда же глава ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев заявил, что в эксплуатацию уже (спустя восемь лет после запуска проекта) сдан один из трех производственных блоков и что запуска производства медицинской техники «ждут сотни тысяч пациентов». Одновременно с этим на предприятии проводились выездные заседания подмосковных властей и детские экскурсии: подросткам рассказывали о нанотехнологиях и скором выпуске инновационного медоборудования.

Несмотря на эти заверения, «Коммерсантъ» в конце 2017 года констатировал, что «Нано Каскад» как резидент ОЭЗ «Дубна» не оправдал вложенных средств, ведь компании так и не удалось найти инвестора.