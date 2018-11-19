В Дубне идет сбор подписей под обращением к Президенту по поводу ситуации с общественным транспортом

В декабре должен определиться подрядчик на осуществление автобусных перевозок в г.о. Дубна на 2019-2021 года. Как стало известно, Правительство Московской области объединяет Дубну и Талдом в единый лот, что означает единого перевозчика. При этом на Дубну фактически не предусматривается дотация областного бюджета: для Талдомского городского округа – 130 млн. рублей, а для городского округа Дубна – 3 (три!) рубля.

Условия конкурса по определению подрядчика составлены таким образом, что городское предприятие ОАО ”РАТА” не сможет в нем участвовать. В результате предприятие перестанет осуществлять свою основную деятельность, коллектив ждет массовое увольнение, а само предприятие – банкротство.

Многие годы автобусные перевозки в Дубне осуществляет городская транспортная компания ОАО ”РАТА” (контрольный пакет акций у Администрации г. о.Дубны), которая неоднократно была в 10 –е лучших по Московской области . Организация с 57 –летней историей, в которой трудится более 200 жителей Дубны, имеющая собственную базу и инфраструктуру для обеспечения бесперебойного и безопасного оказания услуг по перевозке горожан общественным транспортом.

Кроме того, вместо обещанных автобусов большей вместимости с открытием моста, планируется перейти практически полностью на автобусы малой вместимости, что однозначно ухудшит комфортность и доступность пассажирских перевозок . Так же планируется сократить часть маршрутов, в разработке которых никак не учитывалось мнение населения. На городских маршрутах полностью отсутствуют низкопольные автобусы, которые бы позволили пользоваться ими людьми с ограниченными возможностями и маломобильными группами населения.

Подобные планы по организации работы общественного транспорта в г.о. Дубне - недопустимы, несут в себе прямые риски для полноценного осуществления пассажирских перевозок и приведут к уничтожению городского предприятия, оставив больше 200 жителей без работы, а учитывая их семьи, фактически от такого развития ситуации пострадаю не менее 600 жителей нашего города.

Совет депутатов со своей стороны принимает необходимые меры по разрешению негативно складывающейся ситуации (см. подборку материалов) . Со стороны жителей 18 ноября 2018 г. начался сбор подписей под обращением к Президенту РФ, губернатору Московской области и др. должностным лицам для оказания помощи в решении возникшей проблемы с общественным транспортом и защите дубненцев добросовестно работающих в городском автотранспортном предприятии. Уверен, что только общими усилиями удастся разрешить надвигающуюся кризисную ситуацию в интересах большинства жителей Дубны.

Надо в кротчайший срок, а именно за понедельник, 19 ноября, собрать не менее 2000 подписей. Т. К на 20 ноября назначен конкурс подрядчика на осуществление автобусных перевозок. Подписи будем продолжать собирать до 24 ноября. Подписывать могут все граждане РФ, проживающие в нашем городе.

Если кто-то лично хочет помочь в сборе подписей по городу, просьба обращаться к Наталье Мельничук: +7 905 5898241

С Обращением можно ознакомиться в фотогалерее, Пподписной лист можно скачать в приложении к статье.