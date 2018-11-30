Улицам дадут новые имена и включат светофоры

Не секрет, что с открытием движения по новому мосту в Дубне у автомобилистов появятся определённые проблемы. На брифинге 27 ноября заместитель главы города Н.А. Тимошенко заверил, что администрация сделает всё возможное, чтобы трудностей у водителей было как можно меньше.

Планируется, в частности, вести постоянный мониторинг транспортных потоков на новом участке, принимать и анализировать предложения участников движения, а сотрудники ГИБДД помогут автомобилистам избежать ошибок, которые иногда случаются на незнакомых участках дороги.

Водителям следует учесть, что на пешеходном переходе у т/ц «Маяк», во избежание «пробок», в ближайшее время будет установлен светофор.

Н.А. Тимошенко также озвучил информацию о готовности снегоуборочной техники к зимнему сезону и завершении работ по озеленению двора д.3Б по улице Энтузиастов в следующем году.

Заместитель главы города Е.А. Штейн ознакомил журналистов с итогами работы комиссии по топонимике. В частности, был озвучен список названий новых улиц в нашем городе.

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