«ТЕНЗОР» - для проекта NICA

АО «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) осуществляет инновационный инженерно-технический проект в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ).

Специалисты приборного завода приступили к разработке конструкторской документации на нестандартизированный комплект специальной аппаратуры (НКСА) для проведения входного контроля датчиков детектора электронного колориметра.

Это оборудование будет использовано в уникальном ускорительном комплексе мега-сайенс класса NICA, строительство которого ведется в подмосковном наукограде Дубна.

– Разрабатываемая по техническому заданию ОИЯИ аппаратура позволит значительно сократить сроки проверки качества поставляемой комплектации и решить ряд вопросов в процессе проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при создании этой сложной и уникальной экспериментальной установки, – сообщил заместитель коммерческого директора АО «ТЕНЗОР» Алексей Шершнев.

Напомним, что ввод в эксплуатацию коллайдера NICA намечен на 2020 год.

Для справки

АО «ТЕНЗОР» – базовое предприятие группы компаний «ТЕНЗОР», с 2017 года – резидент Особой экономической зоны «Дубна». Располагает необходимой конструкторской и производственной базой, высококвалифицированным коллективом. Основные виды деятельности: разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.

NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) – новый ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия) с целью изучения свойств плотной барионной материи. Когда коллайдер NICA будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, – кварк-глюонную плазму (КГП).