Техосмотр привяжут к километрам и авариям

Эксперты поддержали идею, но отмечают, что в современных реалиях ее реализовать будет сложно: 80% автовладельцев техосмотр не проходят, а необходимые по закону диагностические карты просто покупают.

О разработке новой системы мониторинга состояния транспортных средств рассказал директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов в рамках заседания научно-технического совета Торгово-промышленной палаты РФ. АО «Электронный паспорт», оператор недавно запущенной системы электронных ПТС (ЭПТС), напомним, является дочерней структурой госкорпорации «Ростех». В информационную систему поступают сведения о машине (кроме данных о собственнике), которые формируют полную историю автомобиля.

По словам Бориса Ионова, разрабатывается сервис, позволяющий создать «индивидуальную программу» ТО для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. На основе анализа формируется либо «хорошая» история (техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле), либо «плохая» (более частое и тщательное ТО, а значит, и более дорогое). Наихудший сценарий — введение ограничений на эксплуатацию автомобиля с передачей сведений в ГИБДД и даже запрет на эксплуатацию.

«Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных моделей, категорий автомобилей,— пояснил “Ъ” Борис Ионов.— Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца». Ряд операторов ТО уже поддерживают такие предложения, утверждает Борис Ионов. «Разумеется, сначала надо создать условия, в системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей, на это может уйти несколько лет,— пояснил он.— Кроме того, необходимо будет вносить изменения в закон "О техосмотре" и другие нормативные акты». Отметим, сейчас новые авто возрастом до трех лет ТО не проходят вообще, возрастом от трех до семи лет — раз в два года, далее ежегодно. Такси, автобусы и некоторые типы грузовиков проходят ТО каждые шесть месяцев.

Напомним, система ЭПТС начала работать недавно: пока только 11 транспортных средств (прицепы) с электронными паспортами зарегистрировано в Госавтоинспекции. До конца года граждане смогут переоформить бумажный ПТС на электронный (добровольная услуга, стоит 600 руб.), также начнется выдача электронных документов на ввозимые из-за рубежа машины. С ноября 2019 года все транспортные средства, ввозимые в РФ и производимые в России, будут получать только электронные ПТС.

Ряд экспертов к инициативе отнеслись настороженно. «Идея, конечно, хорошая, но в настоящий момент это непосильная задача,— говорит гендиректор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко.— Для начала необходимо решить проблему с повальной продажей диагностических карт без фактического проведения диагностики автомобиля. Иначе мы получим сервис по продаже "хорошей" истории для "плохого" автомобиля». Гендиректор союза «Техэксперт» (объединение операторов техосмотра) Сергей Зайцев также считает, что реализация новой системы в сегодняшних реалиях «невозможна». «У нас не выполняются даже базовые требования по периодическому техосмотру, говорить о перспективном развитии преждевременно,— говорит он.— Большая часть операторов ТО просто "рисуют" диагностические карты». Для решения данной проблемы, напомним, в Минэкономики подготовили новую редакцию проекта закона «О техосмотре» — вводится обязательная видеофиксация осмотров, штраф 2 тыс. руб. для автовладельцев за езду без ТО, уголовная ответственность для операторов. Документ внесен в Госдуму, но еще не рассматривался.