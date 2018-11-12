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Сводка ДТП с 5 по 11 ноября 2018 года. Розыск!

Новости     40     пн, 12.11.2018 - 10:32

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 8 дорожно транспортных происшествий.

В основном причины ДТП:

  • Наезд на препятствие - 1
  • Несоблюдение дистанции – 1
  • Не уступают дорогу друг другу – 2

 

В городском округе ДУБНА с 5 по 11 ноября 2018 года выявлено 302 нарушения ПДД, из них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2
  • Водителей, допустивших нарушение правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 4
  • Нарушение ПДД пешеходами – 16
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 5

 

РОЗЫСК:

06.11.2018 года на проспекте Боголюбова д. 15 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Дэу Матиз»

08.11.2018 года на улице Большеволжской д. 1 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Опель Мерива»

ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 49621 2-29-04

ОГИБДД
52 930
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ДТП
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