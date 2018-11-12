Сводка ДТП с 5 по 11 ноября 2018 года. Розыск!

В основном причины ДТП:

Наезд на препятствие - 1

Несоблюдение дистанции – 1

Не уступают дорогу друг другу – 2

В городском округе ДУБНА с 5 по 11 ноября 2018 года выявлено 302 нарушения ПДД, из них:

Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2

Водителей, допустивших нарушение правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4

Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 4

Нарушение ПДД пешеходами – 16

Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 5

РОЗЫСК:

06.11.2018 года на проспекте Боголюбова д. 15 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Дэу Матиз»

08.11.2018 года на улице Большеволжской д. 1 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Опель Мерива»

ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 49621 2-29-04