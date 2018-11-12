Сводка ДТП с 5 по 11 ноября 2018 года. Розыск!

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 8 дорожно транспортных происшествий.
В основном причины ДТП:
- Наезд на препятствие - 1
- Несоблюдение дистанции – 1
- Не уступают дорогу друг другу – 2
В городском округе ДУБНА с 5 по 11 ноября 2018 года выявлено 302 нарушения ПДД, из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2
- Водителей, допустивших нарушение правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 4
- Нарушение ПДД пешеходами – 16
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 5
РОЗЫСК:
06.11.2018 года на проспекте Боголюбова д. 15 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Дэу Матиз»
08.11.2018 года на улице Большеволжской д. 1 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Опель Мерива»
ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 49621 2-29-04