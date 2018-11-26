Сводка ДТП с 19 по 25 ноября 2018 года. Как вести себя на дорогах?

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 10 дорожно транспортных происшествий.
В городском округе ДУБНА с 19 по 25 ноября 2018 года выявлено 298 нарушения ПДД, из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 5
- Водителей, допустивших нарушения правил перевозки детей без удерживающего устройства – 10
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 10
- Нарушение ПДД пешеходами – 32
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 2
Столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, начинаются осадки в виде мокрого снега, и дороги покрываются ледяной коркой. Как вести себя во время гололёда на дорогах?
- на скользкой дороге не стоит предпринимать рисковых выездов – вы видите приближающуюся машину, рассчитываете, что успеете проскочить, но сразу вам с места не взять, а когда машина совершит, наконец, рывок, другой автомобиль в этот момент как раз окажется в опасной близости
- если вы попали на обледенелый участок, то тормозить и сбрасывать резко газ нельзя – может занести
- не надейтесь на шипы, при остановке машины от них проку немного
Внимание, пешеходы:
- передвигаться по краю проезжей части, по обочине, навстречу движущемуся транспорту, а если есть тротуар, то по нему – это самое безопасное место передвижения пешеходов;
- проезжую часть переходить только в определенных для этого местах, и только на зеленый сигнал светофора
- пропускать приближающийся автомобиль, так как на обледенелом участке вы можете поскользнуться и упасть, а автомобиль при гололёде очень трудно остановить и тогда трагедии не избежать