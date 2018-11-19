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Сводка ДТП с 12 по 18 ноября 2018 года. Розыск

Социум     43     пн, 19.11.2018 - 13:04

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 12 дорожно транспортных происшествий.

РОЗЫСК

13.11.2018 года. На улице Тверская д. 1 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину ВАЗ 2112

13.11.2018 года 20 часов 00 минут. На плотине ГЭС неустановленный водитель совершил столкновение с  автомашиной КИА СОУЛ

17.11.2018 года 13 часов 10 минут. На улице Макаренко д. 10 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину САНГ ЙОНГ

ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННЫХ ПРОИСШЕДСТВИЙ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 496 21 2-29-04

ВАЖНО

  • 16.11.2018 года. Совершено 2 ДТП в результате которых пострадали пешеходы, 1 пешеход – несовершеннолетний.
  • В  9 часов 20 минут на проспекте Боголюбова д. 21 водитель 1994 года рождения совершила наезд на пешехода 1994 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход доставлен в ЦРБ города Дмитров. Диагноз: ЗЧМТ СГМ, перелом бугорка головки ключевой кости.
  • В 17 часов  20 минут на улице Макаренко д. 35 водитель 1985 года рождения совершил наезд на пешехода 2007 года рождения (ребенку 11 лет), который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлен в ЦРБ города Дмитров. Диагноз: ЗЧМТ СГМ, ушиб грудной клетки, ушиб левой голени.

 

СТАТИСТИКА

В основном причины ДТП:

  • Наезд на препятствие - 1
  • Несоблюдение дистанции – 3
  • Не уступают дорогу друг другу – 2

 

В городском округе Дубна с 12 по 18 ноября 2018 года выявлено 301 нарушений ПДД  - 301. Из них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2
  • Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 4
  • Нарушение ПДД пешеходами – 16
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 5
ОГИБДД
55 031
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ОГИБДД