Сводка ДТП с 12 по 18 ноября 2018 года. Розыск

РОЗЫСК

13.11.2018 года. На улице Тверская д. 1 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину ВАЗ 2112

13.11.2018 года 20 часов 00 минут. На плотине ГЭС неустановленный водитель совершил столкновение с автомашиной КИА СОУЛ

17.11.2018 года 13 часов 10 минут. На улице Макаренко д. 10 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину САНГ ЙОНГ

ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННЫХ ПРОИСШЕДСТВИЙ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 496 21 2-29-04

ВАЖНО

16.11.2018 года. Совершено 2 ДТП в результате которых пострадали пешеходы, 1 пешеход – несовершеннолетний.

В 9 часов 20 минут на проспекте Боголюбова д. 21 водитель 1994 года рождения совершила наезд на пешехода 1994 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход доставлен в ЦРБ города Дмитров. Диагноз: ЗЧМТ СГМ, перелом бугорка головки ключевой кости.

В 17 часов 20 минут на улице Макаренко д. 35 водитель 1985 года рождения совершил наезд на пешехода 2007 года рождения (ребенку 11 лет), который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлен в ЦРБ города Дмитров. Диагноз: ЗЧМТ СГМ, ушиб грудной клетки, ушиб левой голени.

СТАТИСТИКА

В основном причины ДТП:

Наезд на препятствие - 1

Несоблюдение дистанции – 3

Не уступают дорогу друг другу – 2

В городском округе Дубна с 12 по 18 ноября 2018 года выявлено 301 нарушений ПДД - 301. Из них: