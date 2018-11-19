Сводка ДТП с 12 по 18 ноября 2018 года. Розыск

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 12 дорожно транспортных происшествий.
РОЗЫСК
13.11.2018 года. На улице Тверская д. 1 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину ВАЗ 2112
13.11.2018 года 20 часов 00 минут. На плотине ГЭС неустановленный водитель совершил столкновение с автомашиной КИА СОУЛ
17.11.2018 года 13 часов 10 минут. На улице Макаренко д. 10 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину САНГ ЙОНГ
ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННЫХ ПРОИСШЕДСТВИЙ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 496 21 2-29-04
ВАЖНО
- 16.11.2018 года. Совершено 2 ДТП в результате которых пострадали пешеходы, 1 пешеход – несовершеннолетний.
- В 9 часов 20 минут на проспекте Боголюбова д. 21 водитель 1994 года рождения совершила наезд на пешехода 1994 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход доставлен в ЦРБ города Дмитров. Диагноз: ЗЧМТ СГМ, перелом бугорка головки ключевой кости.
- В 17 часов 20 минут на улице Макаренко д. 35 водитель 1985 года рождения совершил наезд на пешехода 2007 года рождения (ребенку 11 лет), который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлен в ЦРБ города Дмитров. Диагноз: ЗЧМТ СГМ, ушиб грудной клетки, ушиб левой голени.
СТАТИСТИКА
В основном причины ДТП:
- Наезд на препятствие - 1
- Несоблюдение дистанции – 3
- Не уступают дорогу друг другу – 2
В городском округе Дубна с 12 по 18 ноября 2018 года выявлено 301 нарушений ПДД - 301. Из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2
- Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 4
- Нарушение ПДД пешеходами – 16
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 5