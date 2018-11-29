Концерт назывался «Свет классической музыки». Отзывчивая публика тепло встретила уже ставших здесь почти своими, хорошо знакомых и полюбившихся артистов.

Виртуозное владение голосом и артистизм Фёдора Геннадьевича снова донесли до слушателей всю красоту и проникновенность итальянского бельканто. Помогли в этом не только музыкальное образование и певческое мастерство, но, прежде всего, светлая, поющая, устремлённая ввысь душа исполнителя.

Рядом с талантом должна соседствовать и душевная щедрость, ведь высокое искусство предназначено, чтобы просвещать и дарить радость всем людям. И Фёдор Колисниченко в свою очередь воспитывает талантливых учеников: Ангелину Лещинскую, Евгения Жукова. Вместе с педагогом и с концертмейстером-пианистом Людмилой Васильевной Добровой юные вокалисты познакомили зрителей с музыкальной культурой эпохи барокко. Исполнение предварялось краткими рассказами о таких жанрах как мадригал, неаполитанская песня, тарантелла, пассакалья, об истории их возникновения.

Песенные шедевры нашли путь к сердцам слушателей без перевода. Это подтвердили аплодисменты публики, преподнесённые артистам букеты. Даже ещё не зная иностранных языков, маленькие дети стремятся выразить себя в песне, способны чувствовать мелодию. гармонию и красоту. Слушатели были покорены старанием и обаянием самых юных учеников Ф.Колесниченко — Фёдора и Виталины Сорокиных. Песни «Ласточка» и «Улыбка» в их исполнении напомнили, что весна обязательно к нам вернётся. А пока будем хранить тепло в душе и согревать друг друга улыбками, добрыми словами и эмоциями. В этом нам поможет волшебная сила искусства и душевная щедрость.

По первому образованию Фёдор Колесниченко — медик и ему хорошо известно, как целительны и даже спасительны могут быть доброе слово, хорошая музыка, положительные эмоции. Именно поэтому, получив такой позитивный посыл добра и красоты, излучаемый душами и талантами композиторов, поэтов, певцов хочется нести и передавать его дальше. Тогда на Земле будет больше здоровых и счастливых людей.

В этот день в Дубне счастливых людей прибавилось, благодаря нашим талдомским друзьям. Надеемся, они почувствовали теплоту и наших сердец, искреннюю благодарность дубненских слушателей, чтобы вдохновиться на новые творческие свершения и приезжать к нам с новыми концертами.