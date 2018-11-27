Слабое место

На многострадальной теплосети по Боголюбова очередная авария. Очередная потому, что на этом самом месте не так уж и давно было то же самое. Тогда дорогу перекопали, трубу поменяли, дорогу заасфальтировали.

Очередная и потому, что коммунальщики по привычке гнилую трубу поменяют на точно такую же, кое-как подлатают капитально отремонтированную дорогу и необременённые сожалением о содечнном отправятся восвояси, а жители по традиции поворчат, будут ждать очередную подобную неприятность и сокрушаться о брошенных на ветер деньгах.