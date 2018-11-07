Церемония награждения лауреатов первой всероссийской премии «Семейная реликвия» состоялась в пятницу в Музее Победы в Москве, обладателями премии в номинации «Хранители времен» стала Юлия Живарева из поселка Октябрьский городского округа Люберцы Московской области и Анатолий Крупский из Дубны, передает корреспондент РИАМО.

Всего в конкурсе на соискание премии в 2018 году приняли участие порядка 3,5 тысяч человек. Награды вручили в семи номинациях: «Помним, Гордимся. Храним», «Хранители времен», «За вклад в развитие семейной культуры», «Общественная поддержка семейным духовным ценностям», «Семья в культуре и искусстве», «Моя родословная» «Семейные духовные ценности в средствах массовой информации».

«С 12-летнего возраста она (Юлия Живарева – ред.) изучала историю своей семьи благодаря бабушке, которая вела рукописный дневник воспоминаний о своем отце - участнике первого движения партизан. В апреле 2018 года она передала его в дар музею истории города. Сейчас занимается восстановлением памяти об истории своей семьи», - рассказала ведущая церемонии.

В этой же номинации получил награду Анатолий Крупский из Дубны. Он занимается восстановлением военных событий, в которых участвовал его дед - Владимир Крупский.

«В этом году мы провели шестой по счету конкурс «Семейная реликвия». И если в первый год у нас было 40 финалистов и все они были из Москвы, то в этом году число финалистов возросло до 330 из 50 регионов нашей страны. А всего 3,5 тысячи человек принимали участие в конкурсе», - сказал руководитель отборочной комиссии конкурса «Семейная реликвия» Сергей Стальнов.

Премия является формой общественного признания заслуг граждан, некоммерческих организаций, учреждений образования и культуры в воспитании детей и молодежи на основе родовых семейных ценностей, традиций и реликвий и вручается впервые. Учреждение и вручение премии в 2018 году поддержаны грантом президента Российской Федерации.

По окончании торжественной части на четвертом этаже музея открыли выставку «Сохраненные реликвии». Основу экспозиции составили предметы и документы, хранящиеся в семьях жителей России. Многие из них уникальны и ранее не экспонировались. Выставка и премия проводятся в рамках всероссийского форума «Крепка семья – сильна Россия» и приурочены ко Дню народного единства.

РИАМО - 2 ноября