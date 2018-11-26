С целью конкурентного преимущества

Заседание состоялось 22 ноября в городе Дубне Московской области под председательством А.А. Андреева. Этот важный внутренний документ разработан в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» и локальными нормативными актами.

Большое внимание члены Совета директоров уделили основным направлениям Программы по работе с молодыми кадрами АО «ТЕНЗОР» на 2017-2022 годы, которая активно реализуется на предприятии. Для мотивации специалистов ключевых компетенций предусмотрены доплаты и удобный график работы. Для сотрудников кадрового резерва разработаны индивидуальные планы развития (с обучением, повышением квалификации и перспективами должностного продвижения).

Возобновилось сотрудничество АО «ТЕНЗОР» с Государственным университетом «Дубна» по целевой подготовке студентов: они проходят производственную и преддипломную практику на приборном заводе. В 2018 год приняты на работу пятеро стажеров: двое – в службу главного конструктора, двое – в отдел информационных технологий, один – на механообрабатывающее производство.

Развивается институт наставничества по передаче навыков от опытных сотрудников – молодежи. Предоставляются льготные ссуды на приобретение жилья. Оптимизирован соцпакет для поддержки молодого персонала. Увеличено пособие женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет (с ½ МРОТ до 1 МРОТ). Приборный завод оплачивает 90% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. С апреля 2018 года введена 50% компенсация оплаты детских садов и ясель, которую получают более 40 сотрудников. Производится ежемесячная оплата транспортных расходов иногородним специалистам рабочих профессий. Предприятие оплачивает аренду зала во Дворце спорта «Радуга» для занятий футболом и волейболом и абонементы в бассейн для своих сотрудников.

– Мы считаем важными стратегическими задачами создание положительного имиджа АО «ТЕНЗОР» и улучшение морального климата в коллективе. Наряду с технологическим лидерством, уникальными инновационными разработками это является необходимым условием для конкурентного преимущества нашего приборного завода в современных реалиях. На эти цели направлены наши социальные программы и ориентирована молодежная политика, – отметил директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный.

Участники заседания заслушали доклад директора по экономике и финансам - начальника службы финансово-правового управления В.Н. Балакшина о выполнении основных показателей деятельности за девять месяцев 2018 года: объемах реализации продукции и финансовых поступлениях, а также об исполнении бюджета постоянных затрат за тот же период. О функционировании системы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на предприятии и производственной площадке проинформировал заместитель главного инженера А.В. Алексеев.