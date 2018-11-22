Резидент ОЭЗ «Дубна» пополнил реестр инновационной продукции Подмосковья

Всего экспертная комиссия, заседание которой прошло в министерстве инвестиций и инноваций Московской области, рассмотрела 15 заявок от шести компаний. В результате в реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в регионе, включили 13 наименований. Конечный продукт должен был обладать научно-технической новизной, наукоемкостью, уже применяться на практике или иметь перспективы внедрения. Среди отмеченных новинок и пешеходный радиационный монитор с функцией металлообнаружения «Спектр», разработанный и созданный специалистами компании АО «Научно-производственный комплекс «ДЕДАЛ» - резидента особой экономической зоны «Дубна».

С виду средство обнаружения опасных веществ и предметов «Спектр» напоминает обычную рамку металлоискателя. На деле устройство способно также обнаруживать радиоактивные вещества.

- Изделие предназначено для обнаружения и выдачи сигнала срабатывания при перемещении через контрольную зону ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также металлических предметов, например, оружия, инструментов, контейнеров для радиоактивных веществ, - рассказывает и.о. заместителя генерального директора Евгений Кудинов. – «Спектр» защищен паролем от несанкционированного доступа, есть возможность его установки на открытом воздухе, в том числе, на неровной поверхности. Прибор отличают однородная чувствительность по всему объему и надежная регистрация гамма-излучения высокочувствительной системой радиационного контроля.

Пешеходный радиационный монитор с функцией металлообнаружения «Спектр» предназначен для любых гражданских и военных объектов. Он позволяет существенно повысить уровень защищенности ядерно-опасных объектов, эффективно противодействовать угрозам ядерного терроризма в местах массовых скоплений людей - это могут быть метро, выставки и концертные залы, стадионы. То, что разработка резидента вошла в реестр инновационной продукции Московской области, подтверждает ее высокое качество, актуальность и будет способствовать продвижению продукта на рынке.