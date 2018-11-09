Резидент ОЭЗ «Дубна» получил 100 млн рублей на создание производства медизделий

Компания «Эверс» осуществляет на территории особой экономической зоны «Дубна» проект по разработке и производству перевязочных средств и материалов с уникальными характеристиками, а также средств экспресс-диагностики. В линейке продукции предприятия будет большая группа инновационных медицинских изделий, которые предназначены для лечения сложных, в том числе инфицированных и длительно незаживающих ран, для остановки кровотечений при оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в полевых, поликлинических, клинических и домашних условиях.

Для реализации проекта банк «Возрождение» открыл резиденту ОЭЗ «Дубна» кредитную линию на 100 миллионов рублей под поручительство Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. По мнению генерального директора Корпорации развития Московской области Максима Черешнева, фармацевтический кластер в рамках лучшей экономической зоны России в Дубне стремительно развивается и ОЭЗ является оптимальной площадкой для локализации на ее территории высокотехнологичных производств этой отрасли.

- Вместе с тем, мы понимаем, что даже в рамках особой экономической зоны, где инвестор экономит до 30% начальных вложений, вопрос финансирования является одним из важнейших, - подчеркнул Максим Черешнев. - Кредит в этом отношении является одним из наиболее распространенных инструментов привлечения финансирования. Корпорация, как институт по сопровождению инвестпроектов, вместе с правительством Московской области готовы оказать инвесторам содействие в вопросах получения выгодных кредитных предложений. Для нас важно, чтобы в Московской области инвестиционные проекты реализовывались с максимальной эффективностью.

Финансовая поддержка банка «Возрождение» очень своевременна. Согласно плану реализации проекта компании «Эверс», первая очередь производства должна быть запущена уже в 2019 году. В 2021 году планируется завершить весь комплекс работ. Производственный комплекс будет оснащен высокотехнологичным оборудованием с применением современных технологий производства. По окончании строительства резидентом ОЭЗ «Дубна» будет создано 50 высокопроизводительных рабочих мест.