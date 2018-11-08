Резидент ОЭЗ «Дубна» отметил индийский Новый год красочным фейерверком

В 2018 году начало Дивали, или Праздника огней, как называют в Индии Новый год, пришлось на 7 ноября. И резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма», в которой сегодня трудятся 8 специалистов из этой страны, отметила его красочным фейерверком.
Резидент особой экономической зоны «Дубна» - предприятие «ПСК Фарма» - готовится к открытию своего нового производства. В основном здесь будут выпускать лекарственные препараты для лечения астмы, хронических обструктивных заболеваний легких, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Всего предполагается производить до 60 видов лечебных средств.
Завод на левобережной площадке ОЭЗ открывается в конце месяца, а 7 ноября сотрудники предприятия собрались вместе, чтобы посмотреть на красочный фейерверк, который оповестил о том, что в Индию пришел очередной Новый год – Дивали. Праздник имеет глубокие корни и знаменует торжество света, победу добра над злом. Не случайно его еще называют Фестивалем или Праздником огней. В Индии новый год отмечают несколько дней, с большим размахом. У праздника много особенностей и традиций. Фейерверк – самая популярная, поэтому в компании «ПСК Фарма» решили, что ее можно соблюдать и в Дубне.
- Таким образом мы решили выразить уважение к традициям наших индийских коллег и партнеров, - говорит генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Ольга Турчанинова. – В наступившем году у нас большие планы. В конце этого месяца мы открываем построенный завод. Также в 2019 году планируем запустить таблеточную линию и, при наличии государственной поддержки, готовы начать строительство еще одного завода - по производству препаратов для лечения онкозаболеваний. Задумок много, мы надеемся их осуществить.