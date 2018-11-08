Резидент ОЭЗ «Дубна» отметил индийский Новый год красочным фейерверком

Резидент особой экономической зоны «Дубна» - предприятие «ПСК Фарма» - готовится к открытию своего нового производства. В основном здесь будут выпускать лекарственные препараты для лечения астмы, хронических обструктивных заболеваний легких, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Всего предполагается производить до 60 видов лечебных средств.

Завод на левобережной площадке ОЭЗ открывается в конце месяца, а 7 ноября сотрудники предприятия собрались вместе, чтобы посмотреть на красочный фейерверк, который оповестил о том, что в Индию пришел очередной Новый год – Дивали. Праздник имеет глубокие корни и знаменует торжество света, победу добра над злом. Не случайно его еще называют Фестивалем или Праздником огней. В Индии новый год отмечают несколько дней, с большим размахом. У праздника много особенностей и традиций. Фейерверк – самая популярная, поэтому в компании «ПСК Фарма» решили, что ее можно соблюдать и в Дубне.