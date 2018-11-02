Резидент ОЭЗ «Дубна» отмечен наградами форумов о современных технологиях безопасности

Два заметных события были отмечены профессионалами в сфере безопасности на прошедшей неделе. Это XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства Interpolitex и форум «Безопасность будущего» - Say Future: Security, которые прошли на ВДНХ, главной выставочной площадке России. Свои разработки на них представил резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Дедал». И за многие предприятие было отмечено наградами.

Высочайший уровень организации мероприятий МВД и ФСБ России, а также Федеральной службой войск национальной гвардии РФ предполагал самый широкий круг участников. На средства обеспечения безопасности государства, современные новинки вооружений и технического оснащения правоохранительных органов и ведомств, а также технологии будущего приехали посмотреть специалисты с разных концов России и зарубежных стран.

АО «НПК «Дедал» - исторически один из главных участников престижной выставки Interpolitex и в прошлые годы многократно завоевывал награды. В этот раз резидент ОЭЗ «Дубна» продемонстрировал научно-технический и производственный потенциал сразу в нескольких актуальных направлениях. Это защита государственной границы, защита акваторий, альтернативная энергетика, маскируемые средства обнаружения, системы контроля и управления доступом, а также комплексные компьютерные тренажеры тактической и технической подготовки. Представители компании и наукограда стали модераторами, спикерами и гостями сразу на нескольких круглых столах и конференциях выставки Interpolitex 2018 и форума Say Future: Security.

Результатом участия в мероприятиях стали медали и дипломы победителя в самых различных номинациях. В этом юбилейном для компании году - предприятие отметило свое 55-летие - было завоевано рекордное количество наград за лучшие технические решения в области безопасности. АО «НПК «Дедал» вручены медали и дипломы «Гарантия качества и безопасности» международного конкурса «Национальная безопасность» в номинации «Защита периметра» - за разработку комплексного компьютерного тренажера тактической и технической подготовки «Гелиос»; за применение нейросетевых алгоритмов обработки сигналов для интеллектуализации систем физической защиты на примере универсального вибрационного средства обнаружения «Картечь»; за разработку автономного поста технического наблюдения «Мушкетер» для обеспечения безопасности в Арктическом регионе. Предприятие также награждено медалью и грамотой Пограничной службы России «За активное участие в Международной специализированной выставке «Граница-2018» и дипломами участника XXII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства Interpolitex 2018 и форума «Безопасность будущего» - Say Future: Security. Всего экспозиции резидента ОЭЗ «Дубна» на выставке и форуме посетили более тысячи человек и десятки, в том числе, зарубежных делегаций.