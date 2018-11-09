Профессиональная охрана появится во всех учебных заведениях Дубны в 2019 году

На эти цели из городского бюджета будет выделено 22 миллиона рублей.

"Что касается технического оснащения, то в первом квартале следующего года также планируется запустить систему СКУД (система контроля и управления доступом), она позволит еще более эффективно контролировать входящих и выходящих людей", - сообщила начальник ГорУНО Татьяна Виноградова.