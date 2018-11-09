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Профессиональная охрана появится во всех учебных заведениях Дубны в 2019 году

Новости     19     пт, 09.11.2018 - 17:07

В школах и детских садах будет дежурить профессиональный охранник. Сейчас осуществлением контрольно-пропускного режима занимаются сами сотрудники образовательных учреждений.

На эти цели из городского бюджета будет выделено 22 миллиона рублей.

"Что касается технического оснащения, то в первом квартале следующего года также планируется запустить систему СКУД (система контроля и управления доступом), она позволит еще более эффективно контролировать входящих и выходящих людей", - сообщила начальник ГорУНО Татьяна Виноградова.

Администрация Дубны
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации
ГорУНО
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