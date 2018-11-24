Про автобусы

Если в предыдущей версии документации к тендеру дубненцев с будущего года предполагалось перевозить только на автобусах малой вместимости, то теперь в документах ситуация иная – на маршрутах будут работать 13 больших и 5 средних автобусов. Учитывая измененные условия контракта и требования к возрасту автопарка (автобусы должны быть новыми), с большой долей вероятности можно предположить, что в город с нового года придет «Мострансавто».