Приглашающие будут отвечать за приглашенных приезжих

Федеральным законом от 19.07.2018 № 215-ФЗ внесены изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Установлена административная ответственность приглашающей стороны за непринятие мер по обеспечению своевременного выезда приглашенного лица и соблюдения им заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.

Приглашающая сторона - это федеральный орган государственной власти, юридическое лицо, гражданин РФ и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин и лицо без гражданства, а также организации и физические лица, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства, въехавшим в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения.

Определено, что непринятие приглашающей стороной установленных мер по обеспечению:

соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной ими цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, либо своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока их пребывания в Российской Федерации,

может повлечь за собой наложение штрафа: на граждан - в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Начало действия документа – 16 января 2019 года