Правовое информирование жителей города

С целью формирования правовых знаний у подрастающего поколения, и повышения правовой информированности родителей на базе ОМВД России по г. о. Дубна была организована работа кабинета правовой помощи.

На вопросы родителей отвечали Инспектор Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России г. о. Дубна и юрисконсульт правовой группы ОМВД специалист 2 категории.

В ходе встречи сотрудники полиции разъяснили детям в присутствии их родителей их права и обязанности, рассказали об административной и уголовной ответственности за совершение различных преступлений и правонарушений. Стражи порядка акцентировали внимание учащихся на правилах, которым необходимо следовать для обеспечения сохранности личного имущества, а также напомнили о недопустимости нахождения несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых в ночное время суток.

В заключение беседы сотрудники полиции раздали школьникам и родителям памятки с указанием адреса и контактных телефонов, куда они могут обратиться в случае нарушения прав ребёнка.