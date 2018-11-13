Права животных в Дубне ограничивают на неопределенное время

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления начальника Г лавного управления ветеринарии Московской области — главного государственного ветеринарного инспектора Московской области об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа Дубна Московской области от 01.11.2018 № Исх — 10219/31-03-02 постановляю:

1. Установить с даты подписания настоящего постановления:

1) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучной по бешенству животных улицы Ленина города Дубна городского округа Дубна Московской области;

2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны в границах территории города Дубна городского округа Дубна Московской области.

2. Главному управлению ветеринарии Московской области разработать, утвердить обязательный для исполнителей план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных и принять меры по его реализации.

3. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления ВОЗЛОЖИТЬ на заместителя Председателя Правительства Московской области Буцаева Д.П.