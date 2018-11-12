Порядок оформление земельных участков многодетным семьям

Согласно требованиям статьи 6.1 Закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области», необходимо провести дополнительную проверку по каждой семье на предмет наличия (отсутствия) оснований для снятия с учета. С этой целью в сентябре-октябре сотрудниками Комитета по управлению имуществом города Дубны проводилась сверка документов членов многодетных семей, участвующих в жеребьевке. В результате проверены и приняты новые документы 324 семей. 47 многодетных семей документы до настоящего времени не предоставили.

В конце сентября получен электронный список многодетных семей, состоящих одновременно на учете в Дубненском отделе соцзащиты и на учете на предоставление земельного участка в КУИ.

Список многодетных семей находится на проверке в отделе опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Талдомскому муниципальному району и городскому округу Дубна. В настоящее время формируются и отправляются запросы в ЕГРН (Росреестр) на наличие у каждого члена многодетной семьи объектов недвижимого имущества (жилого дома, земельного участка), таких запросов около 1 900.

При получении необходимых документов, для оформления в собственность земельного участка многодетной семье формируется дело с проектом постановления, которые будут направлены на согласование в Межведомственную комиссию по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области. После согласования МВК, постановление о предоставлении земельного участка бесплатно в собственность многодетной семье будет оформлено Администрацией городского округа Дубна.