Полгода до пуска в Дубне завода по производству медтехники для лечения рака

Социально значимый проект реализует резидент ОЭЗ «Фабрика РТТ», которая намерена начать выпуск продукции во II квартале следующего года.

Строительство предприятия по выпуску медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний началось на правобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» в июне 2017 года. Напомним, что это будет первый подобного рода завод в России. Проект реализует компания «Фабрика радиотерапевтической техники», а партнер дубненского резидента американская компания «Varian Medical Systems» передает ему технологию производства и будет осуществлять поставку комплектующих для нового оборудования.

Предприятия и представительства «Varian» расположены по всему миру, много лет компания присутствует и в России. Партнерство с «Фабрикой РТТ» уже в скором времени даст возможность начать производство специализированного оборудования для лечения рака в нашей стране. А цель визита в Дубну специалистов «Varian» – собственными глазами увидеть, на каком этапе находится строительство завода. После посещения объекта в сопровождении руководителей «Фабрики РТТ» все сошлись во мнении, что на сегодня стадию его готовности можно оценить в 95%.

- Объект практически полностью готов, - поясняет заместитель генерального директора ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» Дмитрий Соснов. - Строительные работы закончены, выполнена организация внешних сетей, близится к завершению устройство внутренних сетей. Сейчас мы готовимся к реализации, пожалуй, самых важных пяти процентов во всей нашей стройке – это оснащение объекта технологическим оборудованием. Его состав согласован. Примерно половина - специфическое, поэтому будет поставляться нашим партнером «Varian», остальная часть – более традиционные элементы – уже закуплены в России и готовы к установке.

Все идет в соответствии с намеченным графиком: работы по монтажу технологического оборудования планируется начать менее чем через неделю, и до конца ноября можно будет говорить о полном окончании строительства объекта общей площадью 2 300 кв. метров. Непосредственно перед пуско-наладкой «Varian» поставит оборудование для проведения пилотных сборок. У американской компании высочайшие стандарты качества, поэтому первые опытные образцы будут произведены под контролем зарубежных специалистов. К серийному производству продукции «Фабрика РТТ» будет готова во втором квартале 2019 года. Объем инвестиций в проект составит 900 млн. рублей.