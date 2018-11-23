Парламент, транспорт, индекс…

После внесения поправок, предложенных ранее, было принято новое Положение о молодежном парламенте при Совете депутатов г.о. Дубна. Такие совещательные и консультативные органы создаются в каждом муниципалитете Подмосковья для более активного вовлечения молодых граждан в социально-политическую жизнь общества. Выборы пройдут в Единый день голосования 29 ноября. Окончательный состав молодежного парламента (15 человек) также предстоит утвердить Совету депутатов.

Вторая тема уже стала резонансной и горячо обсуждается в Дубне, поскольку затрагивает интересы всех жителей наукограда на ближайшие три года. В декабре на конкурсной основе будет определена единая компания-перевозчик по обслуживанию автобусных маршрутов сразу в двух городских округах – Дубна и Талдом. При этом максимальная цена контракта для Дубны равна одному рублю в год, что может лишить муниципальное образование возможности как-то влиять на качество предоставляемых услуг.

Депутаты считают, что обозначенные в конкурсной документации условия приведут к значительному ухудшению транспортного сообщения между районами Дубны. При этом муниципальные маршруты разработаны без согласования с городским сообществом и не отвечают ожиданиям жителей – в том числе, по количеству автобусов большой вместимости, а расчетное время движения не соответствует реалиям.

– К сожалению, в новом расписании много объективно необъяснимых параметров маршрутов. При этом, похоже, даже не учитывается время на остановки. Зато маршрут становится «чудесно быстрым»! К примеру, на маршруте №11 автобусы должны переезжать с одного берега на другой (около 3 км) всего за минуту, а на маршруте №7 покрывать расстояние от ул. Мичурина до ул. Ратмино за три минуты, – сообщил председатель постоянной депутатской комиссии по экономике и научно-производственному комплексу Сергей Дзюба и добавил, что в результате использования только малых и средних автобусов, по предварительным расчетам, пассажировместимость снизится примерно на 40-60%.

Совет депутатов направил Губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву депутатский запрос с предложением выделить Дубну из совместного лота с Талдомским городским округом в отдельный конкурс; согласовать параметры технического задания на перевозки общественным транспортом в пределах муниципального округа с учетом мнения жителей; рассчитать и обеспечить городскому округу Дубна необходимые средства для качественного выполнения условий заказчика с учетом предлагаемых маршрутов и класса автобусов.

В тот же день на постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству развернулась полемика по поводу еще одного обращения к Губернатору Московской области – об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2019 года в размере 14,95% для покрытия убытков ресурсоснабжающих организаций Дубны. Свои обоснования для такого повышения предоставили ОГЭ ОИЯИ, ПТО ГХ, «Энергия-Тензор». Глава городского округа Дубна М.Н. Данилов внес это предложение на рассмотрение депутатов.

– Объективная необходимость для подобных изменений действительно существует, – отметил председатель комиссии Валерий Николаев. – Но я считаю (в соответствии с постановлением Правительства РФ), что проверять расчеты энергетиков должен уполномоченный орган – министерство ЖКХ Московской области, после чего обращаться в Совет депутатов для согласования установленного размера предельного индекса. Нам предлагается другой вариант, тоже предусмотренный действующим законодательством, когда с инициативой выступают депутаты, взяв за основу потребности ресурсоснабжающих организаций. Мы с коллегами решили, что дискуссий за последние полгода было уже достаточно и каждый обозначит свою позицию в ходе голосования на ближайшем заседании Совета.