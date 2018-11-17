Ожерелье славных лет. 50-летие "Тензора"

Быть дубненцем – это не только постоянно проживать в Дубне, иметь соответствующую регистрацию в паспорте. Истинный дубненец - прежде всего тот, кто любит свой город и его жителей, интересуется его историей, вкладывает силы, ум, душу в развитие экономики и социальной инфраструктуры Дубны. Это понимают не только библиотекари, но и педагоги, учащаяся молодежь, старожилы, молодые специалисты и сотрудники с многолетним стажем, рядовые работники и руководители – все неравнодушные жители, таковых оказалось много.

В этот вечер зал был не просто заполнен посетителями, но полон внимания и благодарности труженикам и патриотам своего города, по сути создавшим современную Большую Волгу. Ведь «Тензор» - не только мощный толчок к развитию атомной промышленности и приборостроения, к созданию прежде всего безопасной атомной энергетики, систем автоматизированного контроля и пожарной безопасности, предприятие чьи разработки и достижения заслужили признания и награды. В сердцах и памяти горожан «Тензор» славится прежде всего людьми, основателями и продолжателями традиций предприятия. О них вспоминали во время просмотра документального фильма и знакомства с двухтомником «Ожерелье славных лет Приборного завода «Тензор» - своеобразной летописью завода, дополненной воспоминаниями ветеранов предприятия, с мемуарами первого директора предприятия Павла Александровича Журавлева «Мой атомный век».

Ознакомились не только историей, но и с сегодняшним днём и перспективами предприятия. О них рассказали помощник директора Владимир Алексеевич Серков, председатель профсоюзной организации Ирина Борисовна Нелюбина и директор по персоналу Михаил Владимирович Подлесный. Завод по-прежнему является не только производственным предприятием, но много внимания уделяет научным исследованиям и разработкам, заботе о социальных нуждах своих работников и города в целом. Тесные партнерские и дружеские связи, высокий моральный дух, совместный культурный и спортивный досуг сплотили коллектив и помогли выстоять в 1990-е. Отрадно, что дубненская молодёжь услышала, как в ней нуждаются, что есть интересное дело, где можно найти и реализовать себя, оставаясь в родном городе. Достойные зарплаты и помощь в решении жилищных проблем, в получении высшего и среднего специального образования тем, кто действительно заинтересован, кто эффективно и старательно трудится на благо завода, города и всей России – то, что может предложить «Тензор» XXI века.

Невозможно ограничить жизнь предприятия лишь его территорией и коллективом. Чтобы общее дело процветания и безопасности страны работало эффективно, нужно сотрудничество и сплочённость всех предприятий, всех людей в городе и в России, без деления на своих и чужих. Этому девизу следует и «Тензор». Прочные человеческие и экономические узы связывают его с ОИЯИ, с ГосМКБ «Радуга» и ДМЗ, с новыми предприятиями экономической зоны «Дубна», колледжами и университетом «Дубна». Пословица: «Кадры решают всё» - справедлива и сейчас. Кого-то манит Москва, но ведь Дубна тоже старается не отставать от высоких темпов экономического и социального развития. Она по-прежнему остаётся нашим родным и любимым городом, где каждому при желании найдётся дело по душе и способностям.

Об этом ещё раз напомнил наш вечер. Каждый желающий мог получить в подарок специальный выпуск газеты «Подмосковное наследие», посвящённый юбилею «Тензора».

Заинтересованность слушателей, в том числе и молодых, была очевидна. Поскольку руководителям предприятия задавались актуальные и злободневные вопросы учащимися Московского областного аграрно- технологического техникума г.Дубны и школы №1, директором школы №1 А.И. Руденко.

Такие встречи нужны, и не только посвящённые жизни «Тензора». Надеемся, что руководители предприятий, учебных заведений нас услышат и подобные вечера станут доброй традицией, обоюдно полезной. А наше сотрудничество с «Тензором» и его администрацией продолжится и дальше. Будем наводить мосты через Волгу, не только железобетонные, но прежде всего духовные, человеческие мосты дружбы. «Тензор» оправдывает своё название – вектора устремлённого вверх и вперёд к новым высотам и достижениям. Желаем юбиляру: «Так держать!», смело стремиться к цели общего успеха, безопасности и впредь.