Открытые уроки по Правилам дорожного движения

Основная цель акции - предупреждение дорожно-транспортного травматизма, соблюдение правил дорожного движения и безопасности.

В данном мероприятии приняли участие госавтоинспекторы, которые на встрече с ребятами провели разъяснительные беседы по соблюдению Правил дорожного движения. Стражи порядка рассказали ребятам о том, как правильно переходить дорогу, в игровой форме рассмотрели правила перевозки детей в автокресле и бустере, а также закрепили правила перехода проезжей части с велосипедом.

В завершение мероприятия сотрудники полиции вручили первоклассникам свидетельства «Пешехода», с которыми они смогут работать как отряд Юных инспекторов движения после осенних каникул.