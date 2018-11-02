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Открытые уроки по Правилам дорожного движения

Новости     17     пт, 02.11.2018 - 11:45

Сотрудники ОГИБДД России по г.о. Дубна в рамках акции «Осенние каникулы» провели для детей открытые уроки по ПДД в образовательных учреждениях.

Основная цель акции - предупреждение дорожно-транспортного травматизма, соблюдение правил дорожного движения и безопасности.

В данном мероприятии приняли участие госавтоинспекторы, которые на встрече с ребятами провели разъяснительные беседы по соблюдению Правил дорожного движения. Стражи порядка рассказали ребятам о том, как правильно переходить дорогу, в игровой форме рассмотрели правила перевозки детей в автокресле и бустере, а также закрепили правила перехода проезжей части с велосипедом.

В завершение мероприятия сотрудники полиции вручили первоклассникам свидетельства «Пешехода», с которыми они смогут работать как отряд Юных инспекторов движения после осенних каникул.

ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ОГИБДД
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