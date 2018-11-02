Орлята России

Дубненцы принимали участие в номинациях: "Академическое пение", "Эстрадное пение", Чтецы", "Солисты - Исполнители на фортепиано". Некоторые дети участвовали в 2 -3-х номинациях.

Дипломами награждены 17 человек, из них один стал "Дипломантом 1-й степени", а все остальные - "лауреатами 1, 2,3 степеней " в своих группах. От всей души поздравляем всех ребят с победой!

Хочется особо отметить лауреатов 1-й степени: