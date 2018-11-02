С 26 по 30 октября во Всероссийском детском центре "Орленок" проходил 77-й Российский конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества "Орлята России". В этом году участвовали 11 детей из Дубны.
Дубненцы принимали участие в номинациях: "Академическое пение", "Эстрадное пение", Чтецы", "Солисты - Исполнители на фортепиано". Некоторые дети участвовали в 2 -3-х номинациях.
Дипломами награждены 17 человек, из них один стал "Дипломантом 1-й степени", а все остальные - "лауреатами 1, 2,3 степеней " в своих группах. От всей души поздравляем всех ребят с победой!
Хочется особо отметить лауреатов 1-й степени:
- солистов Детского музыкального театра «Карамельки» ДК «Октябрь» (руководитель - Марина Чайковская)
- в номинации «Академическое пение» - Екатерину Становову
- в номинации «Солисты эстрадного пения» - Марию Сидоренко
- в номинации «Чтецы» - Таисию Соколовскую, Марию Сидоренко, Карину Султанову - участницу Студии «Мастера красноречия» ДК «Октябрь» (руководитель Екатерина Фирсова)