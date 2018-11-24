ОЭЗ «Дубна» в тройке лидеров по инвестиционной привлекательности в России

Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АРКТ) подвела итоги II Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. «Целью рейтинга стало определение уровня инвестиционной привлекательности, наличия благоприятных условий для привлечения как российских, так и иностранных инвесторов, стимулирование развития конкуренции среди управляющих компаний ОЭЗ в борьбе за инвестиции, а также тиражирование лучших практик управления ОЭЗ», - сообщает пресс-служба АРКТ. ОЭЗ «Дубна» удовлетворяет всем этим требованиям и в рейтинге второй год подряд стала лидером среди технико-внедренческих ОЭЗ и заняла общее второе место, уступив лишь ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга».

Лидеры рейтинга были награждены дипломами в рамках III Ежегодной практической конференции «Промышленная Россия 4.0 – Повышение конкурентоспособности регионов», состоявшейся в Москве 23 ноября. Участниками форума стали представители федеральных и региональных органов власти, а также руководители крупных российских предприятий, технопарков и особых экономических зон. Дипломы победителям вручили заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко и директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что сегодня свои проекты на территории особой экономической зоны реализуют 148 резидентов, 19 из них пришли в этом году.