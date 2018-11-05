О проблемах и их решении

О доставшихся в наследство нынешним властям проблем незавершённого строительства, обманутых дольщиках и дефиците электроэнергии говорили на очередном брифинге представители администрации Дубны и журналисты городских СМИ.

Своими соображениями по тактике и стратегии решения этих проблем с журналистами поделился глава города Максим Николаевич Данилов, его заместители Алексей Николаевич Виноградов и Евгений Анатольевич Штейн.

В ходе брифинга журналистам был представлен новый заместитель главы Беленко Роман Юрьевич, который будет курировать, культуру, спорт, здравоохранение, дела молодёжи и образование.