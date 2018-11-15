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О приборном заводе "Тензор" на телеканале ОТР

ДеловаяДубна     55     чт, 15.11.2018 - 09:22

13 ноября на телеканале ОТР («Общественное Телевидение России») состоялся выпуск программы, посвященной промышленной политике России, в рамках которой состоялся прямой эфир и был показан видеосюжет о «Приборном заводе «Тензор».

Гостями прямого эфира были вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин и первый заместитель генерального директора АО «ТЕНЗОР» Сергей Самойлов.

Программа была подготовлена телеканалом ОТР во взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Торгово-промышленной палатой города Дубны.

Рубрика «Промышленная политика». Системы безопасности по физической и противопожарной защите. В гостях у ведущей рубрики Марины Калининой - вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, первый заместитель генерального директора АО «Приборный завод «Тензор» Сергей Самойлов.

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Владимир Бобров, Президент Торгово-промышленной палаты города Дубны