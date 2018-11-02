О новых остановочных павильонах и готовности техники к зиме

О благоустройстве Дубны на очередном брифинге говорили глава Дубны М.Н. Данилов, председатель городского Совета депутатов С.А. Куликов и журналисты городских СМИ.

В частности, речь шла о новых остановочных павильонах, которые заменили за счёт регионального бюджета. Отмечалось, что техника для уборки дорог и тротуаров от снега и наледи прошла проверку. Было объявлено, что в ноябре в городе пройдут субботники по уборке территорий и посадка деревьев.

К сожалению, отведённое на брифинг время не позволило получить ответы на вопросы информационного портала «Дубна РУ» о поголовной замене электрических счётчиков в квартирах, хозяева которых находят в своих почтовых ящиках уведомление об этой акции и цене на неё.

Так же без официальной реакции осталось наше предложение наконец-то использовать уличные информационные щиты по назначению. На их пустующей, либо разрисованной уличными художниками информационной площади можно было бы разместить адреса и телефоны всех специальных служб (газовиков, электриков и др.) участковых инспекторов полиции, аварийных коммунальных служб.