Новый оператор по вывозу твердых коммунальных отходов

Общество с ограниченной ответственностью «Сергиево-Посадский региональный оператор» (ООО «Сергиево-Посадский РО»), в соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области в Сергиево-Посадской зоне №б/н от 28.04.2018, заключенным с Министерством экологии и природопользования Московской области, является Региональным оператором и предлагает заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) с любым физическим и юридическим лицом в зоне деятельности регионального оператора: Сергиево-Посадский м.р., Пушкинский м.р., Талдомский м.р., Дмитровский м.р., Мытищи г.о., Долгопрудный г.о., Дубна г.о., Ивантеевка г.о., Королев г.о., Химки г.о., Лобня г.о.

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.

Согласно п. 8(4) постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО является заявка потребителя либо его законного представителя в письменной форме на заключение договора об оказании услуг по обращению с ТКО либо предложение регионального оператора о заключении такого договора.

В случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку потребителя, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-ый рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - п. 8(17).

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 02.10.2018 № 690/34, тариф на услуги по обращению с ТКО в Сергиево-Посадской зоне регионального оператора на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 866,10 рублей за куб. м.

Обращаем Ваше внимание:

Все действующие в 2018 году договоры на обращение с ТКО прекращают свое действие с 01.01.2019 – с даты начала деятельности регионального оператора.

Отсутствие договора с региональным оператором на обращение с ТКО может повлечь за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Форма договора и вся необходимая информация размещена на официальном сайте регионального оператора www.rastrim-mo.com.

По вопросу оформления договора просим обращаться в офис регионального оператора по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7 офис 509,

по телефонам: т. 8-499-322-47-23, м. +7- 906-061-09-65, +7-963-960-04-10,

на адрес эл. почты: spregop@regop.ru .