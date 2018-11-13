Новый интерактивный 3D-макет ОЭЗ «Дубна»

В холле Конгресс-центра обновлен макет существующей территории особой экономической зоны «Дубна». Макет представлен в виде сенсорной панели с интерактивной 3D-презентацией. Теперь у гостей ОЭЗ появилась возможность подробно рассмотреть левобережную и правобережную площадки территории с высоты птичьего полета и с разных ракурсов.

Все объекты, размещенные на макете, представлены с актуальными фото и подробной информацией. Это касается как инфраструктуры, так и предприятий компаний-резидентов. Достаточно прикоснуться к сенсорной панели с названием инвестора, чтобы на ней и большом настенном экране были выведены данные начала его деятельности в качестве резидента, количестве созданных рабочих мест, выпускаемой высокотехнологичной продукции или этапе строительства собственных научно-производственных корпусов. Теперь многочисленные экскурсии, которые Управляющая компания организует для школьников и студентов вузов, в также в ходе vip-визитов в особую экономическую зону и для участников форумов, конференций, станут более насыщенными, а познавательная ценность таких 3D туров для аудитории - гораздо выше.