Наукоградская программа и новое муниципальное предприятие

Заместитель главы Администрации г.о. Дубна по градостроительству Алексей Степаненко рассказал об этапах реализации плановых мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из консолидированного бюджета в размере 33 млн рублей (16,6 млн руб. – средства федерального бюджета, 14,1 млн руб. – из бюджета Московской области, 2,6 млн руб. – из муниципального бюджета Дубны).

К началу учебного года проведены ремонтные работы в детских садах №3 «Лучик», №9 «Незабудка», №17 «Дюймовочка» и школе «Возможность»; на стадии завершения ремонт в ДОУ №24 «Семицветик» и №14 «Сказка», а также в школах №2 и №7.

Организована конференция по развитию наукограда, а 15-17 ноября в университете «Дубна» пройдет workshop «Лаборатория Урбантех» по проекту «Умный город».

Наукоградские средства направлены также на ремонт помещения для управляющей компании городского бизнес-инкубатора и приобретение мебели. Будет закупаться полиграфическое оборудование, дополнительное оснащение для Центра молодежного инновационного творчества – ЦМИТ (металлорежущие станки и пр.), оборудование для будущего физматлицея.

– Мы убедились в том, что администрация городского округа Дубна активно работает по всем направлениям наукоградской программы. Более того, при проведении торгов удалось сэкономить порядка 2 млн рублей, и они уже направлены на ремонт детских садов и школ. Из двух десятков позиций только по двум пока не объявлены конкурсные процедуры: закупка оборудования и приобретение автобуса обсуждается с Правительством Московской области. Так что есть надежда, что программа будет выполнена в полном объеме. Это важный момент, поскольку неосвоенные средства на следующий год не переходят, – отметил Сергей Дзюба.

Обсудили участники профильной депутатской комиссии и перспективы по созданию муниципального казенного предприятия «Городская похоронная служба». Поскольку федеральным законом №135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен ряд ограничений, ныне существующее Муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны» не вправе осуществлять любую деятельность, приносящую доход.

Предлагается провести реорганизацию МКУ и передать часть его полномочий МКП (в том числе по оказанию платных услуг). При оптимизации штатного расписания часть сотрудников МКУ (8 из 24) перейдут в новую организацию. В городской бюджет будет направляться 35% от прибыли муниципального казенного предприятия после уплаты всех налогов и сборов.

– Услуги при захоронении являются социально значимыми, и мы бы хотели держать эту сферу деятельности под контролем, чтобы иметь возможность влиять на их качество и уровень цен. Мы запросили справочную информацию у комитета по управлению имуществом, а также заключение юридической службы – правового управления администрации города и оценку экономистов по смете – для подтверждения, что МКП будет работать эффективно. Через неделю соберемся повторно, чтобы принять решение о внесении этого вопроса в повестку дня очередного Совета депутатов, – прокомментировал председатель профильной комиссии Сергей Дзюба.