Народу - большие автобусы!

На очередной встрече с журналистами глава Дубны М.Н. Данилов разъяснил ситуацию с внутригородскими пассажирскими перевозками. В последнее время эта тема подняла волну народного обсуждения. Кто только не высказывался по этой животрепещущей теме. Иногда даже те, кто общественному транспорту предпочитает личный.

На сегодняшний день, по словам главы города, объявлен аукцион, в котором совместно участвуют Талдомский район и городской округ Дубна. Цена вопроса единого лота более 130 млн ₽. По условиям аукциона с победителем будет подписан контракт на три года. Перевозчик придёт в город со своим транспортом большой и средней пассажировместимости. Определено 9 городских маршрутов, 7 из которых муниципальные и 2 коммерческие.

Случится это после 1 января 2019 года. До этой даты, согласно контракта, перевозки будет осуществлять ОАО РАТА. Подробнее о судьбе этой старейшей транспортной организации Дубны и её персонале в нашем видео.

Рабочее движение по мосту через Волгу откроют 29 ноября, а его торжественное открытие, как и обещали мостовики, состоится в январе следующего 2019 года.