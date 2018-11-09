Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»

Уважаемые ученики 6-11 классов! Приглашаем Вас принять участие в олимпиаде «Звезда» (№33 в Перечне олимпиад школьников Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018/19 год).
Программа:
- 25 ноября 2018 г. - Естественные науки
- 02 декабря 2018 г. - Авиационная и ракетно-космическая техника, Ядерная энергетика и технологии, Технологии материалов
Начало в 11.00. Место проведения: Государственный университет «Дубна», аудитория 1-122 (главный корпус, 1 этаж)
Контактная информация по вопросам участия в Олимпиаде:
- 8-926-684 93 27 - Савватеева Ольга Александровна
- 8-903-110 10 98 - Полотнянко Наталья Александровна