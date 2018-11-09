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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»

НаноДубна     14     пт, 09.11.2018 - 10:00

Уважаемые ученики 6-11 классов! Приглашаем Вас принять участие в олимпиаде «Звезда» (№33 в Перечне олимпиад школьников Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018/19 год).

Программа:

  • 25 ноября 2018 г. - Естественные науки
  • 02 декабря 2018 г. - Авиационная и ракетно-космическая техника, Ядерная энергетика и технологии, Технологии материалов

 

Начало в 11.00. Место проведения: Государственный университет «Дубна», аудитория 1-122 (главный корпус, 1 этаж)

Контактная информация по вопросам участия в Олимпиаде:

  • 8-926-684 93 27 - Савватеева Ольга Александровна
  • 8-903-110 10 98 - Полотнянко Наталья Александровна
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Татьяна Садырова, редактор сайта Университета "Дубна"
Университет Дубна
олимпиада