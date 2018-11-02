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Министр иностранных дел РФ отметил ОЭЗ «Дубна»

Поздравления     57     пт, 02.11.2018 - 10:56

Высокий потенциал и темпы развития ОЭЗ «Дубна» отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на презентации экономического и культурного потенциала Московской области для дипломатического корпуса в России.

Презентация состоялась в Доме приемов министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве. В ходе представления региона губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что Подмосковье прилагает максимум усилий, чтобы привлечь на свою территорию инвесторов и оказать им содействие в реализации проектов.

Встреча была организована для послов и дипломатов порядка 100 государств, а также представителей иностранных компаний, работающих в Московской области. В мероприятии приняли участие заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев, и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Московской области», генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

ОЭЗ ТВТ Дубна
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Светлана Жукова, менеджер отдела маркетинга и PR ОЭЗ ТВТ "Дубна"
ОЭЗ Дубна