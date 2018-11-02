Министр иностранных дел РФ отметил ОЭЗ «Дубна»

Презентация состоялась в Доме приемов министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве. В ходе представления региона губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что Подмосковье прилагает максимум усилий, чтобы привлечь на свою территорию инвесторов и оказать им содействие в реализации проектов.

Встреча была организована для послов и дипломатов порядка 100 государств, а также представителей иностранных компаний, работающих в Московской области. В мероприятии приняли участие заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев, и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Московской области», генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.