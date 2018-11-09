«Маневренный фонд» для локальных проблем

Вопросы финансирования двух муниципальных программ обсуждались 8 ноября в Совете депутатов городского округа Дубна, на заседаниях постоянных депутатских комиссий.

Проект бюджета на 2019 год в части выполнения программы «Управление муниципальными финансами», а также непрограммных расходов рассмотрели участники комиссии по бюджету, финансам и налогам. Активная дискуссия развернулась вокруг предложения ежегодно резервировать определенный объем бюджетных средств за каждым депутатом для решения локальных проблем в округах.

– Основные мероприятия в статьях бюджета закладываются на год вперед. Но нередко возникают ситуации, когда необходимо точечно и быстро решить возникшие проблемы в сфере благоустройства, выполнить срочные ремонтные работы в городских образовательных учреждениях и т.д. Наличие подобного финансового инструмента у депутатов было бы для этого хорошим подспорьем, – рассказал Ярослав Викулин.

Депутат привел в качестве примера ликвидацию мест образования луж у пешеходных переходов, ремонт участков тротуаров и сходов с них, установку дополнительных урн…

– Подобные вопросы, хоть и кажутся мелкими на первый взгляд, тем не менее волнуют жителей, и хотелось бы решать их быстрее, не втягиваясь в длительный процесс переписки и согласований. Уверен, что это в общих интересах, – добавил Ярослав Викулин. – Объемы финансирования будут определяться с учетом возможностей муниципального бюджета. Но, для понимания, речь идет суммах в размере от ста до несколько сотен тысяч рублей в год на депутата.

Создание небольшого «маневренного фонда» для каждого депутата вовсе не означает, что деньги можно тратить по своему усмотрению. Они будут выделяться из бюджета, как и остальные статьи расходов, со всеми ограничениями и под контролем уполномоченных организаций.

На комиссии депутаты поручили комитету по финансам и экономике проработать механизмы, которые позволят реализовать данную инициативу и увеличить скорость реагирования на определенный круг городских проблем. Можно воспользоваться опытом коллег из Дмитрова, где аналогичные задачи уже решаются с помощью средств из «депутатского резерва».

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Жилище» обсудили на комиссии по экономике и научно-производственному комплексу. Заместитель главы администрации по земельно-имущественным отношениям, жилищным вопросом и связям с общественностью Евгений Штейн доложил о ситуации с расселением жильцов первого подъезда аварийного дома №18 по улице Понтекорво на период работ по укреплению фундамента и конструкций этого здания и соседнего дома №20. Временная жилплощадь предоставлена 20 семьям, еще у пятерых есть другое жилье в собственности, от 14 семей заявок пока не поступало. Запущены конкурсные процедуры на ремонт семи муниципальных квартир. Если резервного жилого фонда не хватит, администрация обратится за помощью к градообразующим предприятиям, чтобы использовать их ресурсы.

Что касается основных направлений МП «Жилище», то на покупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бюджете на 2019 год планируется предусмотреть 9,6 млн рублей. А на выплату субсидий для приобретения квартиры или строительство индивидуального жилого дома для молодых семей – 3,1 млн рублей.

– Приятно отметить, что программа поддержки молодых семьей активно реализуется в Дубне. В 2017 году семь семьей приобрели жилые помещения с использованием средств социальной выплаты. В этом году еще 11 семей смогли решить свои жилищные проблемы при долевом участии города и области. О своем желании получить сертификат на приобретение жилья в следующем году на условиях софинансирования заявили уже семь молодых семей. Прием документов осуществляется в отделе по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Дубна, – сообщил депутат Андрей Тамонов.