Малышеву Николаю Николаевичу присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры"

Указом Президента Российской Федерации N 656 от 13 ноября 2018 года МАЛЫШЕВУ Николаю Николаевичу - старшему тренеру по самбо муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дубна 1" Московской области - присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации".
Малышев Николай Николаевич
Родился 17.11.1956. Образование - высшее. С 1985 года работал в ДЮСШ «Тензор» г. Дубна тренером-преподавателем по самбо. В 1992 году был назначен директором ДЮСШ «Тензор» при профкоме 179, реорганизованной в 1996 г в муниципальную ДЮСШ «Руслан», а в 2007 году - в ДЮСШ «Дубна».
Старший тренер отделения борьбы ДЮСШ "Дубна".
Тренер – преподаватель высшей категории по борьбе. Мастер спорта СССР по самбо и дзюдо. Судья международного класса.
Награды:
- Почетная грамота Спорткомитета России за развитие борьбы самбо и в связи 65 -летнем самбо в России;
- Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»;
- Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»;
- Звание «Заслуженный тренер России»;
- Почетный знак Московской области «За трудовую доблесть»;
- Благодарности Главы города Дубны 2011, 2013, 2014 г.г.
- Диплом за подготовку победителя Кубка Москвы 2009 г.;
- Диплом Министерства Спорта РФ за подготовку победителя в первенстве России среди инвалидов по слуху по дзюдо (2011 г.);
- Грамота за подготовку победителя Суперкубка мира (2013 г.).