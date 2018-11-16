Малышеву Николаю Николаевичу присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры"

Малышев Николай Николаевич

Родился 17.11.1956. Образование - высшее. С 1985 года работал в ДЮСШ «Тензор» г. Дубна тренером-преподавателем по самбо. В 1992 году был назначен директором ДЮСШ «Тензор» при профкоме 179, реорганизованной в 1996 г в муниципальную ДЮСШ «Руслан», а в 2007 году - в ДЮСШ «Дубна».

Старший тренер отделения борьбы ДЮСШ "Дубна".

Тренер – преподаватель высшей категории по борьбе. Мастер спорта СССР по самбо и дзюдо. Судья международного класса.

Награды: