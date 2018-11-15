Любоваться красотой и просвещаться не поздно никогда

Не первый год по всей России прошла широкой волной культурная акция «Ночь искусств». О важной миссии искусства сплачивать людей напомнил девиз «Ночи искусств» в 2018 году: «Искусство объединяет».

В нашей библиотеке искусство представлено в разных видах и жанрах: художественная литература, выставки картин, фотографий и рукоделий, кинопоказы и видеоролики, музыкальные и поэтические вечера, концерты. Тесная взаимосвязь всех видов творчества и искусства бесспорна. Поэтому своё мероприятие мы назвали «Искусство в трёх томах».

Перед посетителями раскрылись возможности нашей библиотеки, сокровища её книжных фондов. Гости знакомились с книжными выставками, где были представлены художественные альбомы, биографии деятелей искусства. Выставка фотографий Н. Егоровой, картин и декоративных работ П. Васильевой, расписных пряников О. Мартыновой, сувенирных изделий Ю. Сергеевой. Видеоролики знакомили посетителей с историей и загадками шедевров мировой живописи.

Восхищённые возгласы стихли и всё внимание зрителей обратилось в слух. Читальный зал заполнили звуки музыки. Сегодня она здесь была царицей бала. Её верные служители и пажи — юные вокалисты и педагоги, концертмейстеры из Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» подарили жителям Левобережья незабываемый концерт «Мелодия в ночи». Открыла его «Аве Мария», голос юного артиста, словно парящий в небесах, задал высокую ноту и высокий уровень мастерства всему вечеру. Мелодии Бетховена, Вебера сменялись народными песнями разных стран и народов, произведениями русских классиков Гурилева, Гречанинова, Свиридова. Начинающие артисты понимали свою ответственность перед публикой и великими композиторами, перед педагогами. Но волнение не помешало им вложить в пение всё своё мастерство и душу. С особым теплом зрители восприняли произведения советских песенных классиков, хорошо знакомых многим ещё со школы, в исполнении младших артистов.

Горячие аплодисменты публики подтвердили, что старания самих мальчиков и их учителей, уроки дисциплины и репетиции не прошли даром. Занятия не только дали ребятам вокальную технику, но расширили кругозор, воспитали исполнительскую культуру, культуру общения и своеобразного певческого братства. Это заметили не только родственники, но и все слушатели. За всё это особая благодарность педагогам: заслуженному работнику культуры Московской области В.Н. Карсаковой и выпускнику Московской консерватории Ю.Ю. Карсакову; концертмейстерам: Л.В. Говоровой, А.Ш. Беньяминовой, Р.И. Неклеёновой.

Тем временем в помещении абонемента собралась учащаяся молодёжь колледжа «Дубна» и не только этого колледжа, чтобы начать мозговой штурм и выяснить, насколько они эрудированы в области искусства. Разминочная викторина была несложная, обе команды с успехом отвечали на вопросы о признанных мировых шедеврах, известных театрах, музеях, деятелях искусства, о чудесах света. Представленные на компьютерах слайды помогли лучше узнать историю мировой художественной культуры.

Ответы почти на все вопросы, после самостоятельных размышлений, были найдены. Молодые люди и девушки поняли, что надеяться на свой собственный интеллект и память гораздо интереснее. Шутки, веселье и хорошее настроение помогли командам собраться и сплотиться. Умение рассуждать логически и слушать друг друга, внимание к деталям тоже очень пригодится в жизни, не только в викторинах на «Ночи искусств». Одноимённая викторина помогла участникам «выйти из тени» незнания, каждому проявить себя в команде.

Но это оказалось только началом интеллектуального вечера. Далее эрудиты отправились в детский отдел. Разбившись уже на три команды, ребята приняли участие в квесте «Загадки великих». В сопровождении библиотекарей-кураторов, но не подсказчиков, участники игры-«бродилки» знакомились с библиотечными фондами всех разделов, отвечали на вопросы из жизни и творчества писателя, художника и учёного, искали подсказки и фрагменты цитаты этих великих людей. Им пригодились навыки пользования географическим атласом, чтобы найти все объекты, связанные с именем М.В. Ломоносова, умение быстро считать и решать математическую головоломку, чтобы узнать, что великий учёный занимался ещё и мозаикой.

Другим командам пришлось поблуждать по карте-схеме в поисках булгаковских мест Москвы, угадывать предназначение старых, забытых вещей из эпохи 1930-х или расшифровывать символику картины В. Васнецова «Три царевны подземного царства». Каждая из команд в итоге сложила из отдельных слов по цитате. «Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно» - завещал М.В. Ломоносов молодому поколению. И наша молодёжь готова следовать этому девизу. Они увидели, как интересно и неисчерпаемо море знаний в гуманитарных и других отраслях, а значит и для них есть ещё много работы в сфере науки, исследований, в сфере познания человеческой души, включая свою собственную.

Закончилось мероприятие дружеским чаепитием. Библиотекари подготовили подкрепление не только в виде телесной пищи, но и соответствующий теме искусства – фильм-очерк П. Гринуэя «Рембрандт: Я обвиняю», посвящённый известной картине «Ночной дозор»».

Теперь читатели и посетители «Ночи искусств» в библиотеке Левобережья знают, что не только С. Лукьяненко написал произведение с таким названием. Если вы ещё не нашли времени и любопытства познакомиться с миром искусства, то держитесь и не унывайте, библиотекари помогут вам вырваться из тьмы невежества. Всем выйти из сумрака! Идёт культурно-просветительный ночной дозор!