Контроль за качеством

В ближайшее время будет закуплено новое оборудования для поверочных исследований и оснащения измерительной лаборатории. Разработаны стимулирующие мероприятия для привлечения молодых специалистов.

Метрология как техническая наука неуклонно совершенствует эталонную базу и способы обработки результатов измерений, используя новейшие достижения мирового уровня. Очевидно, что без этих знаний не может обойтись ни один специалист. Причем с появлением новых технологий и внедрением перспективных инноваций на производстве неуклонно растут и требования к метрологическому обеспечению качества продукции.

Таким образом, метрология – та самая научная и законодательная основа, на которую в практической деятельности опирается современное промышленное предприятие.

Метрологической службе приборного завода «ТЕНЗОР» исполнилось 45 лет. Поначалу она выполняла широкий спектр задач по метрологическому обеспечению технологических процессов при выпуске изделий для атомных электростанций. В 1997 году, после принятия Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», успешно прошла аккредитацию и получила аттестат на право поверки средств измерений.

Метрологическая служба АО «ТЕНЗОР» регулярно осуществляет процедуру подтверждения технической компетенции в системе Росаккредитации. Очередное заключение о полном соответствии всем критериям выдано в 2017 году.

Как рассказал главный метролог АО «ТЕНЗОР» Аркадий Подгрудков, сотрудники этого подразделения приборного завода имеют большой профессиональный опыт и регулярно повышают свою квалификацию, проходя обучение в Академии стандартизации, метрологии и сертификации. Но, как и в любом коллективе, в метрологической службе происходит смена поколений и требуется приток молодых специалистов.

Для привлечения молодежи на приборном заводе утверждена Программа по работе с молодыми кадрами на 2017-2022 гг. Предусмотрены стимулирующие мероприятия и для метрологической службы, в том числе в части повышения заработной платы.