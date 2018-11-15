Концерт "Карамелек" в библиотеке Левобережья

Вечер носил название «Осеннею порою». Звучали песни, романсы, стихи известных поэтов, фортепианные произведения в исполнении ребят – участников этого музыкального коллектива, во главе которого известный в городе музыкант Марина Чайковская. Долгие годы она является художественным руководителем «Народного» академического хора Дворца культуры «Октябрь», а музыкальный театр «Карамельки» она образовала несколько лет назад. В его составе ребята от совсем юного возраста до 14-ти лет.

На вечере в библиотеке была представлена интересная программа, с которой юные артисты великолепно выступили на Всероссийском конкурсе юных талантов «Орлята России», проходившем в конце октября в Туапсе. В этом году ребята из Дубны участвовали в этом конкурсе-фестивале в номинациях «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Чтецы», «Солисты - исполнители на фортепиано». Их творчество было отмечено семнадцатью дипломами, один из них - диплом 1 степени.

Таким же прекрасным, как и на конкурсе, было выступление на вечере в библиотеке лауреатов конкурса, солистов Екатерины Станововой, Карины Султановой (номинация «Академическое пение»), Марии Сидоренко («Солисты эстрадного пения»), Таисии Соколовской, Марии Сидоренко («Чтецы») и многих других участников программы. Звучали народные песни, произведения М. Глинки, А. Гурилева, А. Скарлатти, современных композиторов – А. Журбина, Д. Тухманова, стихотворения Р. Рождественского, Н. Заболоцкого. В номинации «Солисты-исполнители на фортепиано» музыкальные произведения исполнили учащиеся ДМШ Шилимова Мария и Осипович Настасья (преподаватель- М.Н. Перебоева, которая на вечере в библиотеке была концертмейстером), а также Соколовская Таисья (преподаватель- Немцева О.Н.).

Марина Валентиновна Чайковская известный дубненский музыкант: за ее плечами Белорусская консерватория, руководство народным академическим хором в ДК «Октябрь», подготовка и проведение детских конкурсов «Мисс Дюймовочка». Она является автором музыки городского гимна на слова Людмилы Пироговой, а также музыки к детским спектаклям по сценариям Виктора Панфилова.

«Я считаю, что музыканты должны пропагандировать отечественную музыку, - делится своими размышлениями Марина Чайковская, - А кто же, кроме нас, будет это делать? Любовь к народной песне нужно прививать с детства. Ну, хоть какая - то память от предков будет передаваться через народную песню. Сохранить эту память - я считаю своей главной задачей».

Несомненно, что задача любого руководителя детского музыкального коллектива – добиться от своих подопечных четкого, правильного, эмоционального, искреннего исполнения. Только тогда музыкальное произведение сможет тронуть душу слушателя, заставить его испытать те прекрасные эмоции, которые почти всегда вызывают выступления детей. Поэтому желание научиться петь по-настоящему красивым звуком - главное, к чему стремятся все участники музыкального театра «Карамельки». А о результате этой долгой и кропотливой работы сами за себя говорят громкие аплодисменты и крики «Браво!» пришедших на концерт зрителей.