Конаковский хлеб оказался завтрашним

Конаковской межрайонной прокуратурой совместно с представителем Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе проведена проверка обособленного подразделения ОАО «Волжский пекарь» в г. Конаково, где осуществляется производство хлебобулочных изделий.
Так, в нарушение требований технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) на упаковке готовой продукции не указан адрес производителя, выявлены факты нанесения авансовой маркировки на клипсе потребительской упаковки готовой продукции.
В связи с выявленными нарушениями межрайонным прокурором в отношении начальника производства возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
Территориальным отделением управления Роспотребнадзора в Конаковском районе Тверской области постановление прокурора рассмотрено, должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.