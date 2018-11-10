Конаковский хлеб оказался завтрашним

Так, в нарушение требований технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) на упаковке готовой продукции не указан адрес производителя, выявлены факты нанесения авансовой маркировки на клипсе потребительской упаковки готовой продукции.

В связи с выявленными нарушениями межрайонным прокурором в отношении начальника производства возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Территориальным отделением управления Роспотребнадзора в Конаковском районе Тверской области постановление прокурора рассмотрено, должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.