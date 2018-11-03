Когда Дубна вышла из СССР?

Это означало завершение советского периода в истории Дубны.

Совет Депутатов и Советская власть впервые появились в Дубне в 1954 году после рассекречивания поселка при лаборатории "М". У жителей поселка появились почтовый адрес не по номерному почтовому ящику и прописка по реальному месту жительства, возможность зарегистрировать брак или развестись или даже сесть за решетку в местном отделении милиции, располагавшемся на Площади Мира. А также право голосоватьза единый блок коммунистов, колхозников и беспартийных.